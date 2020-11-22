عرائس داعش يهددن بريطانيا بعد عودتهن من سوريا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن أربع عرائس من تنظيم داعش الإرهابي على الأقل سيحذون حذو شميمة بيغوم في تحدي قرار الحكومة البريطانية بتجريدهن من الجنسية في محاولة للعودة إلى المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يتحدد مستقبل بيغوم غدًا، حيث سيحكم القضاة في المحكمة العليا فيما إذا كان سيُسمح للفتاة البالغة من العمر 21 عامًا بالعودة إلى المملكة المتحدة للاستئناف من أجل إعادة جنسيتها.

وغادرت بيغوم المملكة المتحدة متوجهة إلى سوريا في عام 2015 وهي في الخامسة عشرة من عمرها عندما كانت طالبة في مدرسة من بيثنال غرين شرق لندن، وتزوجت من مقاتل هولندي من داعش ، يدعلا ياغو ريديك ، وأنجبت ثلاثة أطفال ماتوا جميعًا.

عرائس داعش يردن العودة:

وتم تجريد بيغوم من جنسيتها البريطانية في عام 2019، وبالمثل، يُعتقد أن أربع نساء أخريات يسعين إلى العودة إلى المملكة المتحدة من معسكرات الاعتقال في سوريا من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يرفعوا قضية إعادة جوازات السفر البريطانية الخاصة بهن بدعوى أنه تم تهريبهن إلى سوريا من قبل مقاتلي داعش.

وأصبحت قضية بيغوم مثار جدل سياسي كبير في بريطانيا؛ مما أدى إلى قيام وزير الداخلية آنذاك ساجيد جاويد بسحب جنسيتها البريطانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

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