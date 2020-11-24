عصام الحضري يقترب من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن حارس مرمى الأهلي والتعاون والمنتخب المصري السابق، عصام الحضري في طريقه إلى التدريب في أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

عصام الحضري والتدريب في السعودية

وكان الحارس الدولي قد أعلن مؤخرًا عن اعتزاله اللعب نهائيًا بعد تلقيه العديد من العروض خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه سيتجه إلى التدريب، ووجه الشكر إلى النادي الأهلي الذي صنع نجوميته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار عصام الحضري إلى اتجاهه لمجال التدريب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه طموحه يدفعه لكتابة تاريخ جديد في ملاعب كرة القدم، ويبدو أنه قرر بداية مشواره الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولفتت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، إلى أن حارس التعاون السابق تلقى أكثر من عرض لتدريب حراس أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعد إعلانه اعتزاله اللعب رسميًّا.

وأعرب عصام الحضري عن رغبته العمل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لما يحمله من قوة وإثارة وندية، خاصة في ظل سعي أكثر من نادٍ إلى ضمه إلى الجهاز الفني لتدريب الحراس.

أبرز إنجازات الحضري

وتوج الحضري بالعديد من البطولات المحلية والقارية، حيث حصد لقب كأس الأمم الإفريقية 4 مرات، والدوري المصري 8 مرات، ونال 4 ألقاب لكل من؛ كأس مصر، السوبر المصري، دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

ونجح عصام الحضري في الحصول على لقب كأس سويسرا مرة واحدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيون، بالإضافة إلى لقب واحد لكل من؛ الدوري السوداني الممتاز وكأس السودان.

وحصل صاحب الـ47 عامًا، على لقب أفضل حارس مرمى في إفريقيا 4 مرات بعد تألقه اللافت سواء مع الأهلي أو المنتخب المصري الأول لكرة القدم أعوام 2001، 2006، 2007 و2008.

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