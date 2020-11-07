عضو النصر يعرض لقطة تحكيمية مثيرة بـ لقاء الاتحاد والتعاون

المواطن - محمد سمعه

عرض عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لـ النصر، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل من مباراة الاتحاد والتعاون التي انتهت بالتعادل 1/ 1 بين الفريقين اليوم الجمعة بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر بغلف اللقطة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا بسخرية: “لا تلوموا الحكم، ولا تلوموا من في غرفة الـVAR، مجرد أخطاء بشرية ليس إلا”.

وفي سياق آخر، أثارت لقطة المدافع المصري أحمد حجازي مع زميله في الاتحاد، الصربي ألكسندر بريجوفيتش الجدل، وذلك قبل إحراز الهدف الأول للعميد بـ مباراة الاتحاد والتعاون.

لقطة حجازي مع مهاجم الاتحاد تُثير الجدل:

وعرضت القنوت الرياضية السعودية مقطع فيديو لـ حجازي وهو يمنع بريجوفيتش من تسديد ركلة الجزاء، حيث أخبره بأن المدرب فابيو كاريلي طلب من مواطنه البرازيلي رومارينيو بتسديد الركلة بدلًا منه وهو ما تم بالفعل.

وعقب إحراز رومارينيو للهدف، توجه حجازي مع بريجوفيتش للاحتفال مع اللاعب البرازيلي بالهدف.

وأعربت الجماهير الاتحادية عن سعادتها بما فعله أحمد حجازي، حيث أكدت أنه أخيرًا أصبح للاتحاد قائدًا في الملعب.

تعادل عادل بين الفريقين:

وكانت المباراة انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، في لقاء أُقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

واتسم الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز الهدف الأول في المباراة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني نجح البرازيلي رومارينيو في إحراز الهدف الأول لـ الاتحاد بالدقيقة الستين من ركلة جزاء. وظل فريق التعاون يُقاتل ليُحرز هدف التعادل حتى تمكن اللاعب عبدالله الجوعي ومن تصويبة صاروخية من إحراز هدف التعادل لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ74. وأصبح رصيد العميد بعد التعادل خمس نقاط بالمركز العاشر، بينما أصبح رصيد سكري القصيم خمس نقاط في المركز الـ11. وغاب عن صفوف التعاون في مباراة الاتحاد كل من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي وعبدالله عسيري مساعده وأحمد عسيري وسيدريك أميسي وكاسيو بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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