علاج اسهال الاطفال بالنشا

دائمًا يتعرض اطفالنا وبشكل متكرر للإصابة بالإسهال لذلك تبحث الامهات عن علاج اسهال الاطفال بالنشا منعًا من تناول الأطفال للأدوية الكيميائية التي يكون لها مضاعفات أخرى على الطفل خاصة إذا كن هناك امراض ترافق الإسهال.

تعريف الإسهال

قدم موقع المواطن تعرف لحالة الإسهال التي تصيب الطفل على أنها عبارة عن تكرار دخول دورة المياة للتبرز بشكل متكرر لدرجة أن الطفل ربما لا يستطيع التحكم في جهاز الإخراج الخاص به بسبب شدة ليونة البراز التي تشبة الماء.

لابد من الاهتمام بهذه الحالة لأن عدم علاجها بشكل فوري وفعال قد يعرض الطفل للجفاف بسبب نقص السوائل من جسم الطفل والتي تتمثل في قلة إذراف الدموع وعدم الحاجة إلى التبول وإذا حدث تبول يكون لونه قاتم وتشقق وجفاف الفم والشفاة.

اسباب حدوث الإسهال عن الأطفال

قبل التعرف على علاج اسهال الاطفال بالنشا لابد من التعرف على ما سبب إصابة الطفل بالإسهال وهي كالآتي:

التسمم الغذائيوهو تناول الطفل لمأكولات غير نظيفة تحتوي على فيروسات وبكتيرا تهاجم الجهاز الهضمي مما يجعل جهاز المناعة على محاربة تلك الفيروسات مما ينتج عن هذا الحرب الإصابة بالإسهال والقي والغثيان والذي يتوقف عندما تتخلص المعدة من كل ما بها من طعام.

استخدام ادوية ملينة أو مضادات حيوية اثارها الجانبية هي الإصابة بالإسهال مما تتسبب في زيادة ليونة ونعومة المعدة مما ينتج عن ذلك الشعور بالإسهال أي تكرار الذهاب إلى دورات المياة من أجل التبرز لذلك لابد من عرض الأمر على الطبيب من اجل استبدال العلاج.

تعرض الطفل لعدوي فيروسية أو بكتيرية في المعدة مثل الإصابة بالروتا التي ترعف باسم سالمونيلا مما تجعل الطفل يعاني من الإسهال الشديد مع وجود اعراض اخرى تدل على هذه العدوى حتى ولو كانت طفيلية وهي الجمى وارتفاع درجات حرارة الجسم وألم بالرأس والمعدة والقيء المستمر.

ربما يكون الطفل من ذوي متلازمة القولون العصبي وبالتالي يصاب بحساسية الغذاء أو يكون مريض بداء الكرون والتي تظهر في صورة اسهال وقيء ودرجات حرارة مرتفعة لذلك لابد من الاهتمام بهذه الأعراض وخاصة الإسهال واستشارة الطبيب إذا لزم الامر.

علاج الإسهال عند الاطفال

بعض السيدات يرفضون التعامل بالأدوية مع الاطفال منعًا من دخول مواد كيميائية إلى أجسامهم ربما تؤثر عليهم بالسلب فيما بعد، كما أن الامهات تحاول الانتباه بعد تعرض الطفل للإسهال أكثر من مرة إلى الحمية الغذائية التي يتناولها ربما تكون بها مواد تتسبب في ليونة المعدة وحدوث الإسهال.

لذلك فإن علاج اسهال الاطفال بالنشا أمر سهل ويمكن تطبيقه في وجبات الطفل حيث نقدم للطفل وجبه بها أرز أو خبز أو حبوب أو بطاطس مفرومة أو مكرونة وهذا للاطفال الذين اعتادوا على تناول الاطعمة.

اما في حالة كان الطفل رضيع فعلى الام استشارة الطبيب هل يجوز للطفل الرضيع أن يتناول محلول النشا في الحليب للحد من الإسهال.

تعليمات مفيدة للسيدة عند إصابة لطفل بالإسهال

بعد التعرف على علاج اسهال الاطفال بالنشا يجب الانتباه لهذه التعليمات من اجل جماية الطفل من مضاعفات الإسهال:

على الام التي ترى أن طفلها مصاب بليونة في البراز تشبة الإسهال الخفيف أن تمد جسم الطفل بالماء تعويضًا للمفقود من الماء منعًا من حدوث جفاف للطفل.

ضرورة الابتعاد عن العصائر بجمبع انواعها وعدم تقديمها للطفل لأنها تتسبب في تفاقم مشكلة الإسهال عند الاطفال.

حذف أي مأكولات تحتوي على ألياف غذائية وبقوليات لأنها تتسبب في نعومة المعدة وبالتال يليونة البراز وخروجه في شكل اسهال.

لابد من تقديم للطفل وجبة بها بسكويت مملح لإضافة الصوديوم إلى جسم الطفل خاصة بعد خسارته أثناء الإسهال الشديد.

متى يتم اللجوء للطبيب

في بعض الأحيان لم يؤثر علاج اسهال الاطفال بالنشا أو المأكولات وتستمر حالة الإسهال بل وتزيد وهنا لابد من الذهاب للطبيب لمعرفة السبب واخذ الاستشارة الطبية السليمة منه:

لذلك على الام التي تلاحظ ام طفلها يعاني من الأسهال الشديد والمتكرر بكثرة في اليوم الواحد واستمر على ثلاث قراب الثلاث أيام أن تتوجه للطبيب.

إذا كان الطفل لا يستطيع الوقوف على قديمة ويشعر بالدوخة وفقدان التوازن مع الإسهال لابد من التحدث مع الطبيب عن هذه الحالة واعراضها.

إذا ترافق مع الإسهال طفح جلدي وتحسس لابد من الذهاب للطبيب.

إذا اختلط البراز الناتج من الغسهال مع دم لابد من عرض الطفل على الطبيب المختص.

إذا كانت شكوى الطفل وجود تقلصات ووجع في المعدة أي مغص مع خروج الإسهال.

كيفية علاج اسهال الاطفال بالنشا

إذا كان الطفل يعتاد على الطعام وشراب اي ليس رضيع فيمكنك إحضار كوب من الماء ويقلب به ملعقة كبيرة من النشا وإضافة عصير ليمونة كاملة عليه والتقليب جيدًا ثم إعطائه للطفل وهنا قد نجد أن الإسهال قد انخفض مع مرور الوقت والساعات.

علاج الإسهال عند الأطفال بالأعشاب

في حالة رفض الطفل تطبيق الأم لـ علاج اسهال الاطفال بالنشا فيمكنها استبدال هذا العلاج بآخر مثل الآتي:

يمكن تقديم كوب من الزنجبيل للطفل المصاب بالإسهال حيث يساعد على خفض معدلات تكرار الإسهال ويهدأ من مغص المعدة المصاحب للإسهال.

الكون ينصح به العديد حيث أنه ينظف المعدة ويقلل من أعراض التقلصات التي تحدث بها مما يترتيب عليه تقليل الإسهال والتخلص من الانتفاخ والغازات.

القرفة إذا تم غليها وتقديمها للطفل كمشروب دافئ مرتين باليوم فإنها تقضي على الاسهال بشكل كامل.

مشروب البابونج المغلي معروف منذ القدم بقدرته على انهاء حالة الإسهال الشديد وتهدئة المعدة واختفاء القيء.

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