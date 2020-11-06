علاج الخوف والقلق والاكتئاب

يعتبر علاج الخوف والقلق والاكتئاب من الأمور الهامة التي يجب أن يهتم بها المريض بشكل عام حتى لا تتطور ويصاب بمضاعفات خطيرة قد تؤثر على صحة المريض النفسية بشكل عام.

الشعور بالقلق والخوف والاكتئاب

يعد الشعور بالقلق من الأمور الطبيعية التي يمكن أن يعاني منها الإنسان.

لكن إذا كان هذا الشعور بالقلق أو الخوف دون سبب حقيقي مما يشكل إعاقة لحياة الشخص بشكل عام فهذا يعد دليل على إصابته باضطرابات القلق.

وقد يرافقها الشعور بالخوف مما يستدعي تلقي العلاج المناسب للمريض

ولذلك سنوضح لكم عبر هذا المقال على موقع المواطن كيفية علاج الخوف والقلق والاكتئاب واسباب الإصابة به وذلك في السطور التالية.

أسباب الشعور بالقلق والخوف

لا يوجد سبب محدد للشعور باضطرابات الخوف والقلق وقد يفترض بعض الباحثون أن أسباب القلق لدى المريض يمكن أن ترجع للآتي:

الشعور باضطرابات التوتر.

الإصابة باضطراب الرهاب.

الإصابة باضطراب القلق المتعتم.

اضطراب الهلع.

بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب قد تؤدي إلى الإصابة بالقلق والتوتر.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة النساء الذين يصابون باضطراب القلق المعتم تكون أكبر بكثير من الرجال الذين يعانون من نفس الاضطراب.

خطوات هامة للتخلص من القلق النفسي بدون أدوية

هناك عدة نصائح هامة تمكنك من علاج حالات القلق والاكتئاب دون الحاجة إلى استعمال الأدوية الطبية ومنها:

اعترف بمشاعرك

إن كنت تريد علاج ما تشعر به من توتر وقلق وخوف يجب أن تعترف أمام نفسك بوجود هذه المشاعر بداخلك وأن تعلم جيدًا أنها مجرد مشاعر عابرة وسوف تمر ذات يوم ما دون أن تؤثر عليك مطلقًا في أي شيء بحياتك مما يمكنك من التخلص منها بسهولة دون أن تؤثر عليك تأثيرًا سلبيًا.

احرص على الاسترخاء

إن ممارسة تمارين الاسترخاء تعد من الأمور الجيدة التي تقلل من الشعور بالتوتر وتساعد في تهدئة الانفعالات لدى المريض ولذلك يجب أن تتعلم تمارين الاسترخاء وتمارس اليوجا وتحرص على التأمل لكي تشعر بنتائج إيجابية في حياتك.

حاول ألا تصدق مشاعر القلق التي تتواجد في داخلك

في بعض الأحيان عندما تشعر بحالة من القلق فإنها قد تسيطر عليك وتجعلك تفكر في أمور سيئة أو وساوس لا صلة لها بالواقع ولذلك حاول أن تبتعد عن تلك الأفكار بقدر الإمكان ويجب أن تعلم أنها نتيجة شعورك المتزايد بالقلق أو الخوف ولا يوجد لها صلة بالحياة الواقعية مطلقًا.

خذ قسط كافي من النوم

الشعور بالراحة تعد من اهم الأمور التي يجب أن تحرص عليها أن كنت تريد التخلص من حالات الخوف التي تشعر بها في حياتك فالهدوء والاسترخاء تعد من أهم الأشياء التي تمنح صفاء الذهن بسبب ما يفرزه العقل من هرمونات تزيد من السعادة وتقلل من الشعور بالقلق.

احرص على التفكير الإيجابي

إن القلق والتوتر تعد من أهم الأشياء التي يمكن أن تزيد من وجود الأفكار السلبية بداخل عقلك مما يجعلك ترى نظرة مستقبلية سيئة ولذلك يكون من الأفضل أن تجبر عقلك على التفكير في اللحظة الحالية دون النظر إلى المستقبل مع محاولة النظر إلى أي جانب إيجابي في حياتك حتى يكون باستطاعتك حل مشاكلك بطريقة سليمة.

واجه ما تشعر به من خوف

إن أهم شيء يجب أن تحرص عليه لكي تتخلص من الشعور بالخوف والقلق هو أن تقوم بمواجهة أفكارك التي تجعلك متوتر أو خائف فيجب مواجهة كل ما يسبب لك الخوف في حياتك لأن فعل عكس ذلك والهروب مما تشعر به يجعل هذه المشاعر تسيطر عليك أما إذا حاولت مواجهتها فسوف تسيطر عليها.

ويمكنك فعل هذا الأمر بشكل بسيط عن طريق تعريض نفسك للمواقف التي تسبب لك الخوف أو التوتر بشكل تدريجي إلى أن تشعر بالسيطرة عليها تمامًا ويمكنك من التغلب على أفكارك السلبية ناحيتها.

ابتعد عن العادات السلبية

إن كنت تمارس أي عادة أو روتين يومي سلبي كالتدخين أو شرب المنبهات بكثرة يجب عليك التوقف عن هذا الأمر إن كنت تريد علاج ما تشعر به من خوف أو اكتئاب وقلق فالمواد التي تحتوي على الكافيين أو المنبهات بشكل عام تؤثر كثيرصا على الجهاز العصبي وتسبب الشعور بالقلق إن تم تناولها بكثرة.

احرص على ممارسة الرياضة

إن ممارسة الرياضة تعد من الأمور الجيدة التي تساعدك في التخلص من الشعور بالتوتر والقلق ولذلك يجب أن تهتم بممارسة الأنشطة الرياضية ولو لنصف ساعة يوميًا مما يزيد من هرمون الدوبامين الذي يعمل على تنشيط الجهاز العصبي والتخلص من القلق ومنح الشخص الشعور بالراحة والسعادة.

العلاج الطبي للقلق والتوتر والاكتئاب

يمكن أن يختلف العلاج الطبي للقلق والاكتئاب بناء على حدة الحالة والأعراض التي يعاني منها المريض وقد ينقسم العلاج لنفسي وسلوكي وفقًا للآتي:

العلاج النفسي للمريض

العلاج النفسي للمريض هو عبارة عن جلسات نفسية وتأهيلية تتم بين المريض وبين الطبيب النفسي المعالج لكي يتعرف من خلالها على أسباب الإصابة بالقلق والاكتئاب ودرجة الإصابة ومحاولة إيجاد حل مناسب لما يعاني منه المريض من مشاكل بحياته تسبب له الشعور بالقلق والخوف وغيرها.

العلاج السلوكي للمريض

يعتبر التأهيل أو العلاج السلوكي أحد الأمور التي يلجأ لها الطبيب لكي يساعد المريض في التغلب عما يشعر به من مخاوف مع تغيير شكل التفكير وطريقة التعامل مع الأمور الحياتية التي تمر على الشخص المصاب في حياته بشكل عام مما يقلل من الشعور بحالات الخوف أو القلق أو التوتر.

مجموعات الدعم الجماعي

هي عبارة عن مجموعات من الأشخاص مصابون بنفس المشاكل التي يعاني منها المريض من خوف وقلق وغيرها ينضم لها المريض لكي يشعر بالدعم والانتماء لأشخاص آخرين يكون لديهم نفس الأفكار التي يعاني منها المريض مما يساعد في تأهيلة وتحسن حالته بشكل كبير.

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