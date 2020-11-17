علاج تسنين الأطفال الرضع 

المواطن - محمد داوود - جدة

يبدأ تسنين الأطفال عادة في سن 6 أشهر تقريبًا، ولكن من الطبيعي أن يبدأ التسنين في أي سن ما بين 3 إلى 12 شهرًا، وهو عملية ظهور المجموعة الأولى من الأسنان، المعروفة بالأسنان الأولى أو الأسنان اللبنية، وشقها للثة، وقد تبدأ أعراض التسنين قبل شق السن للثة بحوالي 3 إلى 5 أيام، مسببة شعور الطفل بالألم وعدم الراحة.

توقيت ظهور الأسنان:

وقالت استشارية أسنان الأطفال الدكتورة أميمة عبدالمقصود: إنه قد تبدو ملامح ظهور الأسنان اللبنية عند الرضع بعد 6 شهور، وهذه الحالة تختلف بين الأطفال فليس شرطًا أن يكون توقيت ظهور الأسنان متفق بين الجميع كما هو الحال في المشي إذ قد يمشي بعض الرضع قبل الآخرين رغم كونهم في سن واحدة.

وأضافت في تصريحات لـ”المواطن“، أن أهم الأعراض تتمثل في حدوث الألم، والتهاب حول المكان الذي سيخرج فيه السن، والتهيج العام، ومشقة في النوم أو نوم قلق، واحمرار الوجه، مع سيلان اللعاب، وفرك اللثة أو مزيد من العض والمص، واضطراب الأمعاء ما بين الإمساك والإسهال، بالإضافة إلى فقدان الشهية وأذن مؤلمة على الجانب نفسه الذي يخرج فيه السن.

5 مراحل للتسنين:

وبينت أن التسنين عند الأطفال الرضع يحدث على خمس مراحل رئيسية وهي:

أولًا: بين الولادة وعمر الستة أشهر.

إذ يملك الطفل منذ ولادته العشرين سنًّا اللبنية داخل عظام فكه وتحت لثته.

ثانيًا: بين عمر الستة أشهر والثمانية أشهر.

وخلال هذه المرحلة يظهر السن الأول عند طفلك، كما تظهر أولًا الأسنان الأمامية السفلية والعلوية، وقد يظهر السن في عمر الستة شهور ولكن الأعراض عادة ما تبدأ قبل ذلك.

ثالثًا: بين عمر العشرة أشهر والأربعة عشر شهرًا.

وخلال هذه المرحلة تبدأ طواحين الطفل بالبروز، وتشبه أعراض هذه المرحلة المراحل السابقة مع زيادة في سيلان اللعاب والمزاج المتعكر، والبكاء، والرغبة في عض الألعاب.

رابعًا: من عمر ستة عشر شهرًا حتى عمر 22 شهرًا.

وفي هذه المرحلة تظهر أنياب الطفل وتتكرر نفس الأعراض السابقة.

خامسًا: من عمر 25 شهرًا حتى عمر 33 شهرًا.

وتعتبر هذه المرحلة الأكثر إيلامًا للأطفال من بين جميع مراحل التسنين المختلفة.

ارتفاع درجة الحرارة:

وتابعت أنه قد يصاحب التسنين الارتفاع البسيط في درجة حرارة الطفل وهو لا يدعو للقلق وباستشارة الطبيب بالإمكان إعطاء الطفل خافض للحرارة، ولكن الارتفاع الشديد قد يدل على وجود مرض أو مشكلة صحية معينة، وهذا يستدعي التوجه به للطبيب.

عضاضة وتدليك اللثة:

وأوضحت أنه عبدالمقصود أنه يمكن إعطاء الطفل حلقات التسنين التي تعُرف بالعضاضة، على أن تكون مصنوعة من مادة صلبة ولا تحتوي على سائل لمنع دخوله إلى فم الطفل ويجب غسلها يوميًّا وتعقيمها، كما يمكن تدليك لثة الطفل باستخدام إصبع يد نظيفة أو قطعة شاش بالكريم الذي قد يصفه الطبيب.

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