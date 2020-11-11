علاج حروق الشمس بعد السباحة

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية وأيضًا الكيميائية التي من الممكن أن تستخدم في علاج حروق الشمس بعد السباحة، والتي في الغالب ما يتعرض لها أعداد كبيرة من الأشخاص.

سبب حروق البشرة

في حالة التقاء البشرة المكشوفة مع الماء الذي ربما يحتوي على نسبة من الكلور، او أن يكون هذا الماء ماء مالح بأشعة الشمس، فقد يتسبب هذا الالتقاء في إصابة البشرة بما يعرف بحروق الشمس.

فقد يتسبب في هذا في حدوث نتائج مزعجة جدًا، فأن الكلور الموجود بالماء وحده يستطيع أن يقوم بتهيج الجلد والبشرة الحساسة، ويزداد الأمر سوء بوجود الكلور وأشعة الشمس في نفس الوقت.

كيفية علاج حروق الشمس بعد السباحة

اليوم سوف يقوم موقع المواطن بتقديم لنا العديد من طرق علاج حروق الشمس بعد السباحة، والتي قد يتعرض لها العديد من الأشخاص خاصة في فصل الصيف، فهناك العديد من طرق العلاج البسيطة والسهلة والسريعة أيضًا، والتي بإمكانها أن تقوم بتخفيف هذه الحروق التي يمكن أن يتعرض لها الجلد.

ولكن من الممكن أن تكون هذه الطرق ممتازة جدًا، وذلك في حالة الإصابة بحروق شمس بسيطة مثل:

من الممكن أن يتم تطبيق كمادات الثلج من فوق المناطق الملتهبة بالجسم، حتى يقوم الثلج بتخفيف درجة حرارتها.

ومن الممكن أيضًا أن يتم وضع شرائح من الخيار البارد على المناطق المصابة من البشرة، وهذا من أجل القيام أيضًا بتبريدها.

كما أن القيام بوضع العسل الأبيض على المناطق الملتهبة بالجسم قد يساعد على تخفيف الالتهاب وامتصاصه من الجلد.

كما يمكن أن يستخدم أي نوع من أنواع الكريمات دون الحاجة لأخذ استشارة طبية، فالكريم بأي نوع من أنواعه قادر على أن يقوم بتخفيف حدة الحروق.

ومن أفضل أنواع الكريمات هي كريم الألوفيرا، والذي هو من أقوى أنواع الكريمات التي تستخدم في علاج حروق الشمس بعد السباحة، فهو مكون من الجل الموجود بنبات الصبار.

كما يمكن أن يتم عمل بعض الوصفات المنزلية التي يمكنها أن تكون علاج حروق الشمس بعد السباحة قبل التوجه إلى الشاطئ أو إلى حمام السباحة، وهذا من أجل القيام باستخدامها بعد العودة من السباحة مباشرة، ومن ضمن هذه الوصفات ما يلي:

من الممكن أن يتم تجهيز البانيو بالماء البارد، ولكن دون القيام بوضع فيه أي نوع منظفات أو شامبوهات أي مادة أخرى من المواد التي تحتوي على الكلور.

فهذه المواد من الممكن أن تكون سبب في تهيج البشرة أكثر مما هي عليه، ويتم القفز في هذا البانيو فور العودة من الشاطئ أو من حمام السباحة.

كما أنه من الممكن أن يتم إضافة بضع الملاعق من دقيق الشوفان ومن صودا الخبز بالبانيو الموجود به الماء البارد.

ثم عليك أن تنزل بهذا الماء وتستمر فيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، فهذه الوصفة يمكنها أن تقلل من أضرار أشعة الشمس التي تعرضت لها البشرة.

كما يمكن أيضًا أن يتم استخدام شاي البابونج في علاج حروق الشمس بعد السباحة ، فمن المعروف عنه أنه مهدئ نفسي، ولكنه قادر على تخفيف حروق الشمس.

، فمن المعروف عنه أنه مهدئ نفسي، ولكنه قادر على تخفيف حروق الشمس. ويتم استخدامه عن طريق القيام بإعداد الشاي بالطريقة التقليدية المعروفة، ومن بعدها يترك حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم بنقع أي قطعة من الملابس بالشاي ثم قوم بعدها بوضعها على المنطقة الملتهبة.

هناك بعض الأشخاص يقوموا باستخدام بعض المستحضرات الدهنية مثل الفازلين، ولكن هذا لا يفضل بالأيام الأولى، فهذه المستحضرات تقوم بالحفاظ على درجة حرارة الحرق.

كما يمكن أن يتم استخدام فيتامين إي، فهو قادر على تخفيف التهاب الجلد، ولهذا فمن الممكن أن يتم مسح المنطقة المصابة به بواسطة قطعة نظيفة من القطن.

كما يوجد بعض أنواع العلاجات الكيميائية التي يمكنها أن تقوم بعلاج حروق الشمس، والتي من ضمنها أنواع المراهم التي تحتوي على مادة الستيرويدات.

فهذه الأنواع من المراهم قادرة على أن تقوم بتقليل حجم الالتهاب، كما أنها تستطيع أن تقوم بتخفيف الآلام الناتجة عنها، كما أنه من الممكن أن يتم استعمال مرطبات الجسم المكونة من الماء.

طرق الوقاية من حروق الشمس

دائمًا ما يفضل الابتعاد قدر المستطاع عن أشعة الشمس بالشواطئ أو حمامات السباحة خلال الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا خلال فصل الصيف، وإن لزم الأمر للتعرض للشمس، فمن الأفضل أن يتم استخدام واقيات الشمس، ومن الممكن أيضًا أن يتم استخدام مظلة ذات لون فتح لتقوم بعكس أشعة الشمس، وأيضًا للوقاية من الشمس.

وفي حالة استخدام حمامات السباحة التي تحتوي على نسب من الكلور، فمن الضروري بعد الانتهاء من السباحة التوجه السريع للحمامات من أجل الاغتسال، مع مراعاة استخدام نوع الشامبو المناسب وأيضًا جل الاستحمام، وهذا من أجل القيام بإزالة الكلور من البشرة نهائيًا.

أما بالنسبة لأصحاب البشرة الجافة فبإمكانهم القيام باستخدام كميات كبيرة من الكريمات المرطبة، ولكن عليهم الابتعاد نهائيًا عن المنتجات العطرية على الجلد الملتهب، كما يجب عليهم أن يقوموا باستخدام كريم واقي للشمس قبل التعرض لها بنصف ساعة تقريبًا.

أما بالنسبة لأنواع الملابس التي يفضل ارتدائها بعد السباحة، فمن الأفضل أن تكون ملابس قطنية بأكمام طويلة وذات ألوان فاتحة، وهذا من أجل مساعدة الجلد على أن يقوم بعلاج نفسه، وأن يجد المساحة التي تساعده على التنفس، ويصبح قادر على أن يعود إلى ما كان عليه من قبل.

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