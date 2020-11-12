علاج مجرب لنقص فيتامين د

يعتبر فيتامين د من الفيتامينات الغذائية المفيدة للجسم فنقص الفيتامين يتسبب في حدوث العديد من الأمراض كهشاشة العظام ولابد من معرفة افضل علاج مجرب لنقص فيتامين د حتى يمكننا استخدامه.

معلومات عن فيتامين د

فيتامين د هو من ضمن الفيتامينات التي يفرزه الجسم وبينما يحتاج لفرزه العديد من العوامل مثل أن يحاول الإنسان بأن يخرج مبكراً ليتعرض لأشعة الشمس النافعة والتي لا تكون في فترة الظهيرة وسيذكر لنا موقع المواطن عن اسباب نقص فيتامين د والعناصر التي من الممكن أن نحصل عليه منها.

مصادر فيتامين د

الشخص إذا لم يهتم بطبيعه أكله وإضافة الأكلات التي تحتوي على فيتامين د مثل زيت كبد الحوت والأسماك وصفار البيض من الممكن أن يتسبب ذلك في نقص فيتامين د.

كذلك هناك أشخاص لديهم مرض الحساسية من منتجات الألبان هم أكثر الناس عرضة لنقص فيتامين د.

كانت هذه من أسباب نقص فيتامين د والذي يتسبب نقصه في إصابة الشخص بهشاشة العظام.

افضل علاج مجرب لنقص فيتامين د

الأشخاص الذي يثبت لديهم بالتحاليل الطبية عن نقص نقص فيتامين د يبحثون عن افضل علاج مجرب لنقص فيتامين د ويكون من العلاجات الطبيعية بعيدة عن الدواء الطبي ومن العلاجات الطبيعة:

سمك الرنجة والسردين وهو يعتبر من الأسماك المفيدة والتي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د تتواجد سمك الرنجة والسردين في الأسواق أو ممكن أن تجدها في الماركت معلبة.

كما ان من الممكن أن تحصل على كمية لا بأس بها عند تناول سمك السلمون فهو معروف باحتوائه على فيتامين د.

كما يمكنك أن تحصل على فيتامين د من زيت كبد الحوت وهو منتج يباع في الصيدليات يمكن للاطباء كتابته في الروشتة إذا كان المريض لا يحب تناول السمك.

أيضًا سمك التونة يحتوي على فيتامين د ممكن ان تجد هذه السمكة معلبة جاهزة في الهايبرات أو ممكن ان تحصل عليها من الأسواق وتقدمها مقلية أو مشوية أو حتى في الفرن في كلتا الحالات فيتامين د متوفر فيها.

يعتبر شرب الحليب من اهم مصادر فيتامين د وخاصة حليب البقر فعندما تحرص على تناول كوب يوميًا أو حتى تحرص على اولادك بشرب كوب يوميًا يساعد في التعويض النقص الذي يحتاجه فيتامين د.

كذلك صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من فيتامين د صفار البيض يوجد به العديد من الفيتامينات وليس فيتامين د فقط.

كما إذا كنت لا ترغب في تناول الأسماك أو حتى الألبان يمكنك الحصول على فيتامين د من خلال الفطر.

كما يمكن للاشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لفقد وزنهم على طريقة الدايت النباتي من الحصول على فيتامين د من خلال حليب الصويا.

كما أن عصير البرتقال يحتوي على نسبة من فيتامين د وغيره من الفيتامينات مثل فيتامين سي والكالسيوم.

ما هى العوامل والأسباب التى تؤدي إلى نقص فيتامين د؟

هناك عوامل تؤدي إلى نقص فيتامين د، ومن هذه العوامل:

من الممكن أن ينقص فيتامين د في الجسم لسبب مرضي وخاصة إذا كان الشخص مصاب بمرض الكلى أو وجود خلل في عمل الكلى حتى لوكان الشخص يحرص على تناول الأكلات التي تحتوي على فيتامين د إلا أن الكلى لا تقوم بأداء وظيفتها فهنا لا يستفاد الجسم من فيتامين د الداخل له.

كذلك إذا كان الشخص مصاب بمرض أو خلل في الجهاز الهضمي مثل أمراض القولون والتليف الكيسي هنا هذه الأمراض تمنع الجسم من الاستفادة من فيتامين د.

كذلك الأشخاص االأجانب أو الذين يعيشون في المناطق الباردة التي لا يظهر فيها الشمس أو أن تكون المناطق باردة هنا يصاب الأشخاص بنقص في فيتامين د.

كما أن الأشخاص الذين يزداد وزنهم ويكون لديهم زيادة في الوزن عن المعدل الطبيعي يقل لديهم قدره جسمهم على إمتصاص فيتامين د لأن فيتامين د يكون هنا داخل الخلايا الدهنية ولا يخرج في الأوعية الدموية.

كذلك تجد أن الأشخاص ذات البشرة السمراء لا يمتص جلدهم ولا أجسامهم لأشعة الشمس بسبب أن المادة المسئولة على صبغ الجلد وهي مادة الميلانين.

فتجد ان الأشخاص السمر يصف لهم الطبيب وقت أطول عن أصحاب البشرة البيضاء في الإستفادة من أشعة الشمس لزيادة فيتامين د.

هل تظهر أعراض على من ينقص من جسمه فيتامين د

عندما يصاب الشخص بنقص فيتامين د تظهر علية أعراض واضحة، ومن هذه الأعراض:

يبدء الشخص يشعر بحالة من عدم القدرة على الوقوف والضعف العام والهزيان حتى انه يتعرض لحالات الإغماء والسقوط من وقت لأخر.

كما ان من المعروف ان الفيتامينات تقوم بتغذية العضلات وفي حالة نقص فيتامين د أو أى فيتامين آخر يتسبب هذا النقص في ضعف العضلات وخاصة العضلات الهيكلية.

كما أن الشخص المصاب بنقص فيتامين د يزداد عنده الألم في منطقة الظهر والحوض والأطراف.

من أكثر الأشياء التي يتسبب بها نقص فيتامين د هو أن تقل نسبة الكالسيوم في الدم وإصابة الطفل بهشاشة العظام الشديدة والكساح كما أن العظام تصبح ضعيفة جداً وسهلة الانكسار.

وذلك لأن فيتامين د يساعد في إمتصاص الكالسيوم عهو العنصر الداعم لتقوية العظام.

شارك الخبر