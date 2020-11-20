علماء يطورون شرائح لحم من خلايا بشرية لإطعام الحيوانات

المواطن - متابعة

يبدو أن مفهوم تناول لحوم البشر سيصبح من الماضي بعدما نجح باحثون أمريكيون في تطوير شرائح لحم من خلايا بشرية.

وأطلق العلماء على الشرائح اسم The Ouroborous Steak، وهو اسم مستوحى من الرمز المصري للثعبان الذي يأكل ذيله “الأوربوروس”، ووقع ترشيح المشروع لنيل جائزة أفضل تصاميم العام في متحف لندن للتصميم لعام 2020.

ونمت الخلايا لمدة ثلاثة أشهر عن طريق تغذيتها بمصل بشري مصدره تبرعات بالدم منتهي الصلاحية والتي كانت ستُهدر لولا ذلك.

وأنتجت التجربة شرائح لحم بشرية بحجم قضمة واحدة، وتم حفظها في الراتنج وعرضها في كل من متحف التصميم ومتحف فيلادلفيا للفنون.

ومن غير المرجح أن يتم طرح هذه الشرائح للبيع، وبدلًا من ذلك، قال المصممون: إنهم طوروا المفهوم لتسليط الضوء على بعض القيود الحالية على اللحوم المزروعة في المختبر بشكل عام، وكيف ما يزال هذا يؤذي الحيوانات.

وتم صنع شرائح Ouroboros Steak من قبل الباحثين، بالكامل من منتجات بشرية، وبالتالي لا تسبب أي ضرر للحيوانات.

يشار إلى أن اللحوم المزروعة في المختبر تعتمد حاليًّا على مصل الأبقار الجنيني كمكمل نمو غني بالبروتين، لكن مصل الأبقار الجنينية يكلف مبالغ كبيرة من المال ويكلف حياة الحيوانات.

وتهدف هذه التقنية إلى توفير مصدر غذائي للحيوانات آكلة اللحوم دون الحاجة إلى قتل المزيد من الحيوانات الأدنى في السلسلة الغذائية.

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