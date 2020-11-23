عمالة تتلاعب في الأسعار وتجمعات وقلة نظافة في مطاعم ومتنزهات عسير!

المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

طالب عدد من أهالي مدينة أبها بمنطقة عسير، أمانة المنطقة وفرع التجارة والجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة على المطاعم والبوفيهات والمواد الغذائية والمخازن الكبرى والتي تنتشر في الأحياء والشوارع، إضافة إلى الأحياء خصوصًا البعيدة عن الأنظار.

وقال المواطن فائع الألمعي: إن هناك عمالة تتلاعب بالأسعار وتستغل ظروف كبار السن إضافة إلى سوء تخزين المواد الغذائية والبعض منها منتهي الصلاحية، كما أن مطاعم العقبات والتي تنتشر بكثرة ويكثر مرتادوها هذه الأيام هي الأخرى تفتقد للنظافة وعدم الرقابة لبعدها عن الأنظار.

مطاعم تهامة:

وأكد مواطنون أن في هذه الأيام يكثر مرتادو العقبات بحثًا عن الدفء مع الأجواء الشتوية الباردة وهناك مطاعم ومنتزهات ومحال بيع مواد غذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية وأدوات الرحلات ومنتزهات بها العديد من العمالة التي تتلاعب في الأسعار وتستغل الموسم إضافة إلى قلة النظافة وعدم وجود برتكوتولات صحية لمواجهة فيروس كورونا، حيث توجد تجمعات بكثرة إضافة إلى سوء دورات المياه وعدم نظافتها في ظل عدم الرقابة عليهم من الجهات المعنية.

كما أن تلك المطاعم لم تلتزم بتوفير أكواب للقهوة والشاي إنما تعمل على النظام القديم من خلال الأدوات السابقة لها.

وطالب محمد القحطاني وسعد الأسمري بتكثيف الجولات باستمرار عليهم ورصد المتلاعبين وكذلك سوء النظافة والتخزين وغيرها والالتزام بالتوعية من خلال متابعة صحة المواطن التي تعتبر الهدف الأول.

أمانة المنطقة تغلق 143 منشاة:

من جهتها، نفذت أمانة منطقة عسير ممثلةً في الفرق الرقابية الميدانية خلال الفترة من 24 ربيع الأول حتى 1 ربيع الآخر من عام 1442 جولاتٍ تفتيشية وصل عددها إلى 103 جولات مشتركة على المنشآت التجارية الغذائية؛ للتأكد من الاشتراطات الصحية والبلدية، مع التأكد من صحة وسلامة العاملين بها، وسلامة ما يُقدّم بها.

وأسفرت الجولات التي نفذها المراقبون الذين وصل عددهم إلى 670 عن تسجيل وضبط عددٍ من المُخالفات الصحية ومنها سوء النظافة، وتخزين المواد الغذائية بطريقة سيئة وغير صحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين أو انتهاء صلاحيتها، وتراكم النفايات، إضافة إلى عددٍ من المُخالفات الأخرى، حيث تم تطبيق العقوبات النظامية على المُخالفين، وإغلاق 143 منشأة مُخالفةً؛ بعد ضبط 618 مخالفة متنوعة، ومصادرة 62 شهادةً صحية مُنتهية، إضافة إلى مُصادرة ما يُقارب من 1159 كجم من الأغذية والمواد التالفة وغير الصالحة للاستهلاك.

كما أنذرت الأمانة مُلّاك المحلات بعدم التكرار وتعديل المُخالفات وأخذ التعهدات الرسمية على ذلك.

الجدير بالذكر، أن أمانة منطقة عسير تبذل جهودًا كبيرةً في مجال الإصحاح البيئي ومراقبة المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الغذاء، ووجهت الجميع بالتواصل والإبلاغ عن الملاحظات والمُخالفات عبر 940 وعلى مدار الساعة.

شارك الخبر