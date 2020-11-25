عمر السومة يغادر الأهلي وينضم لـ الهلال في هذا الموعد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النجم السوري عمر السومة حسم مصيره مع النادي الأهلي، مفضلًا الرحيل والانتقال لنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وكان السومة تحدث من قبل لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: إنه سيغادر الأهلي في حالة واحدة فقط وهي كثرة المشاكل التي يمر بها الفريق مما أدت إلى التأثير على نتائج الفريق الكروي الأول بـ الراقي في الفترة الأخيرة.

عمر السومة يقترب من الهلال:

وفجر الإعلامي والناقد الرياضي عناد الرشيد مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد في تغريدة: “أوضح مصدر خاص أن اللاعب عمر السومة قريب جدًّا من الإنتقال إلى نادي الهلال في يناير المقبل بالمجان؛ كونه لاعب حر آنذاك”.

فائدة مالية أرادها السومة لـ الأهلي:

وأضاف الرشيد: “كما كانت هنالك مفاوضات بين النادي العاصمي والسومة في بداية هذا الموسم، وحرص السومة على استفادة النادي الأهلي من قيمة انتقاله”.

وظهر السومة بصورة مخيبة لـ آمال جماهير الأهلي في مباراة الشباب أول أمس الاثنين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وأهدر السومة فرصتين محققتين في المباراة للنادي الأهلي ضد الشباب، حيث ظهر عليه عدم التركيز في المباراة والانشغال بمستقبله بعد مرحلة الأهلي.

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