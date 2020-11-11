عمر السومة يُقلق جماهير الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أصبح مصير السوري عمر السومة مع الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، مصدر قلق لجماهير الراقي، التي طالبت مجلس الإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة، بضرورة تجديد عقد اللاعب السوري.

وسيدخل السومة الفترة الحرة مع الراقي في شهر ديسمبر المقبل مما يعني أنه يحق له بدءًا من الشهر المقبل التفاوض مع أي ناد للانضمام له في يناير 2021.

النصر والهلال والاتحاد يترقبون مصير النجم السوري

وكانت أندية النصر والهلال والاتحاد اهتمت بضم السومة في المواسم الأخيرة، لكن الأهلي كان يرفض التفريط في مهاجمه السوري.

وتعرض الأهلي لضغوط جماهيرية بالساعات الأخيرة من أجل التفاوض مع السومة وتجديد عقده لموسمين إضافيين خوفًا من الرحيل.

إنجازات عمر السومة مع الأهلي

ويُعد عمر السومة، أفضل محترف أجنبي بتاريخ الأهلي، حيث حقق لقب بطل الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي في ست سنوات مع الراقي.

يذكر أن السومة يتصدر حاليًا هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 أهداف، سجلها في شباك العين بالجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل رسالة إلى السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، وذلك بعد الهاتريك الذي أحرزه في شباك نادي العين في مباراة السبت الماضي بين الفريقين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “لن تراهم، هم هكذا يظهرون فقط وقت الانكسار ويختفون حينما تُسطر إبداعاتك، هم يريدون فقط تكسير المجاديف، ويتناسون العظماء، عظيم أنت يا عمر”.

وكان السومة تعرض لانتقادات، وذلك بسبب عدم إحرازه لأي أهداف في دوري المحترفين بالموسم الحالي، قبل أن يرد على الانتقادات ويُسجل هاتريك في رابع مبارياته مع الأهلي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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