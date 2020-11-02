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غداً.. انعقاد الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين

غداً.. انعقاد الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين

2020/11/02
الساعة 1:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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غداً.. انعقاد الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين
المواطن - الرياض

تعقد هيئة الصحفيين السعوديين غداً الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 جمعيتها العمومية “حضورياً”، في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، بمقر الهيئة.

وقد دعت الهيئة أعضاءها المجددين لعضويتهم عن العام الحالي 2020 لحضور الاجتماع والإسهام في النقاش الذي يخدم مساء الهيئة وتطلعاتها القادمة لخدمة المهنة والمهنيين.

كما تطلعت الهيئة ممن لا تسمح ظروفه بالحضور توكيل زميل آخر من المتفرغين المجددين لعضويتهم، ممن سيحضرون الاجتماع، لينوب عنه، وفقا لنموذج الوكالة الذي تم إرساله لأعضاء الهيئة ضمن المستندات اللازمة لعقد الجمعية العمومية.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك ذكر أن جدول الأعمال الذي أقره مجلس إدارة الهيئة يتضمن عرضا لما قامت به الهيئة، وفروعها في الفترة الماضية، والمصادقة على القوائم المالية للهيئة والاستماع إلى آراء ومقترحات الزملاء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع.

 


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