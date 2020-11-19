غدًا.. اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين لمناقشة المشهد الاقتصادي العالمي

المواطن - الرياض

اجتمع شيربات مجموعة العشرين ونواب المالية افتراضيًا اليوم برئاسة معالي الدكتور فهد المبارك الشيربا السعودي ومساعد وزير المالية عبد العزيز الرشيد.

وإضافة لهذا سيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020

للتحضير لقمة قادة مجموعة العشرين القادمة في الرياض المنعقدة في 22-21 نوفمبر 2020م الموافق 6 – 7 ربيع الثاني 1442هـ .

وسيرأس اجتماع وزراء المالية المقبل معالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية وستتم فيه مناقشة المشهد الاقتصادي العالمي ومخاطر تراجعه والسياسات المحتملة للتصدي لذلك، كما سيركز الاجتماع أيضًا على المضي مستقبلًا لمواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي العالمي؛ لاسيما من خلال العمل الجماعي لتنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين “دعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة كورونا”.

يذكر أن مسار الشيربا عقد في مجموعة العشرين 6 اجتماعات أيضًا، حيث عقد الاجتماعان الأولان في الرياض والخبر قبل أن تنتقل الاجتماعات للحضور الافتراضي وخلال هذا الاجتماع المشترك ناقش النواب والشيربات بيان القادة والذي سيصادق عليه قادة مجموعة العشرين.

فيما عقد نواب المالية 6 اجتماعات خلال جدول أعمال هذا العام أيضًا واجتمعا معًا مع نواب الصحة لمناقشة جائحة كورونا وكانت الاجتماعات الأخرى مشتركة مع نواب البلوك المركزية، وقد عقد الاجتماعان الأولان حضوريًا في الرياض، ثم تم عقد الاجتماعات بشكل افتراضي تكيفًا مع الظروف الاستثنائية.

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