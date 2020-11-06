غرامات تصل لـ نصف مليون ريال .. اتحاد القدم يُصدر لائحة العقوبة للمخالفين للبروتوكول الصحي

المواطن - محمد سمعه

أصدر اتحاد القدم السعودي- قبل قليل- لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بـ مخالفة البروتوكولات الصحية لجائحة فيروس كورونا.

نصوص المواد العشرة من اتحاد القدم:

وجاءت المادة الأولى مكونة من شقين وهما “غرفة التحكم والمراقب الطبي” حيث أن غرفة القيادة تابعة للاتحاد السعودي وهي غرفة عبارة عن قيادة وتحكم لجائحة كورونا.

أما المراقب الطبي فهو شخص مُشرف على الفحص البصري للأشخاص والتأكد من التزامهم بالبروتوكول الصحي للاتحاد السعودي لكرة القدم وتعديلاته وجمع الملاحظات والمخالفات.

أما المادة الثانية فتتكون من “معاقبة أي شخص داخل الملعب لم يلتزم بارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة؛ حيث يُغرم 1000 ريال باستثناء الأشخاص الموجودين داخل أرض الملعب، كذلك يعاقب كل من لم يلتزم بالتخلص من الكمامة واحتياجاته الخاصة في الأماكن المخصصة بدفع 5000 ريال، ويعاقب كل لاعب يُبدل القمصان أو يسمح لغيره باستخدام متعلقاته بغرامة قدرها 15000 ريال، وكل ناد ملتزم بتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي وكذلك بالنسبة لدكة بدلاء الفرق وغرف تبديل الملابس، ومعاقبة غير الملتزم بغرامة قدرها 25 ألف ريال، ويعاقب كل ناد وجه رسائل مباشرة أو غير مباشرة لدعوة الجماهير للتجمهر بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال”.

وتنص المادة الثالثة من اللائحة على معاقبة أي شخص ظهرت عينته إيجابية ولم يلتزم بإبلاغ غرفة التحكم خلال 8 ساعات من ظهور النتيجة بغرامة قدرها 10000 ريال، ويعاقب كل ناد لم يلتزم بإخطار غرفة التحكم بأسماء اللاعبين الذين سافروا خارج المملكة وعادوا إليها مهما كان السبب بغرامة قدرها 10000 ريال.

أما المادة الرابعة فتنص على كل التزام كل ناد بـ مسؤولية الحجر الصحي لمنسوبيه وذلك حسب توجيهات الجهات ذات الاختصاص ومعاقبة النادي الغير ملتزم بغرامة قدرها 50 ألف ريال، أما اللاعب المشارك من غير إنهاء الحجر الصحي فسيوقف لمباراتين رسميتين لأنه غير قانوني مشاركته، وغير مؤهل.

وكل نادٍ فرط في تنفيذ الإجراءات الصحية سيعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، وكل ناد لأنه نشر الوباء بين أعضاء فريقه، أما في حال نشرها لفريق آخر فسيعاقب بغرامة لا تزيد عن نصف مليون ريال.

أما المادة الخامسة فتنص على امتثال جميع الأشخاص المتواجدين في المباراة لتعليمات المراقب الطبي والشخص غير الملتزم سيعاقب بغرامة مالية قدرها 10000 ريال.

أما المادة السادسة فتنص على أنه إذا ثبت لغرفة التحكم مشاركة لاعب مصاب بـ كورونا فاللاعب غير قانونية مشاركته، ويُحرم من حضور التدريبات لمدة 3 أسابيع ولا يعود للتدريبات إلا بعد إثبات شفائه بفحص سلبي ويعاقب النادي بغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، كما أن اللاعب يوقف 4 مباريات رسمية، وإذا ثبت لغرفة التحكم بالجائحة من خلال الفحص المخبري أو التقصي حضور لاعب مصاب بكورونا ولم يشارك فاللاعب سيحرم من التدريبات لمدة 14 يومًا ويعاقب النادي بغرامة قيمتها 100 ألف ريال.

اتحاد القدم يتوعد الأندية المخالفة:

ونصت المادة السابعة على أنه إذا كانت استجابة النادي لنموذج الإبلاغ اليومي لغرفة التحكم بالجائحة متوسطة ما بين 65% إلى 75% فيعاقب النادي بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال عن كل جولة، أما إذا كانت الاستجابة غير جيدة فالنادي يُعاقب بغرامة قدرها 100 ألف ريال، أما إذا كانت الاستجابة ضعيفة فالنادي سيعاقب بغرامة قدرها 150 ألف ريال.

ونصت المادة الثامنة على أن لجنة الانضباط ستعاقب بما تراه مناسبًا أي نادي يخالف البروتوكول الصحي وفقًا للمادتين 10 و 11.

ونصت المادة التاسعة على اختصاص لجنة الانضباط بـ اتحاد القدم على إصدار العقوبات المترتبة على مخالفة هذه اللائحة وتكون قراراتها قابلة للاستئناف وفقًا للائحة الانضباط.

أما المادة العاشرة فهي حق للجنة الانضباط تقرير الحالة وفقًا للائحة والتعاميم الصادرة من الاتحاد، وأن تأخذ بالعرف وأسس الإنصاف بما يصدره الاتحاد الدولي أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

شارك الخبر