غرم العمري عن وليد الفراج: والله ليس هلاليًا !

المواطن - محمد سمعه

أكد الناقد الرياضي غرم العمري على أن الإعلامي الرياضي وليد الفراج مقدم برنامج “الدوري مع وليد” ليس هلاليًا، مضيفًا أن برنامجه يعطي كل ناد حقه.

الهلال ناد بلا مشاكل

وتحدث العمري قائلًا في حلقة أمس الخميس في برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “عندما أقابل أناسًا في المنزل أو في المناسبات، يقولون إن الفراج هلالي ولا يتحدث إلا عن الهلال فقط، وأنا أقول والله العظيم، هو ليس بهلالي، ولكنه يتحدث عن الهلال لأنه ناد بلا مشاكل ويحقق الإنجازات والبطولات”.

وليد الفراج يعطي كل ناد حقه

وأضاف غرم العمري: “برامج الفراج دائمًا تعطي كل الأندية حقها، وقت برنامج أكشن يا دوري، فريق الإعداد قام بتغطية مثالية لنادي النصر وقت أن حقق الدوري قبل خمس سنوات من الآن، وفي 2016 تحدث الفراج وفريق إعداده عن إنجازات الأهلي في موسم 2015/2016”.

يذكر أن الهلال كان فاز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 للمرة الـ16 في تاريخه بعد منافسة قوية مع النصر.

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