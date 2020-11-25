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غرم العمري يتوقع بطل كأس الملك ويكشف السبب
المباراة ستقام يوم السبت بين الهلال والنصر

غرم العمري يتوقع بطل كأس الملك ويكشف السبب

2020/11/25
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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غرم العمري يتوقع بطل كأس الملك ويكشف السبب الناقد الرياضي غرم العمري
المواطن - محمد سمعه
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1 قبل نهائي كأس الملك .. الهلال والنصر أيقونة للمنافسة:
2 الهلال يهزم أبها والنصر يصعد على حساب الأهلي:

توقع الناقد الرياضي والإعلامي غرم العمري بطل كأس الملك 2020، بين فريقي الهلال والنصر.

وتحدث العمري لـ برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة اليوم الأربعاء قائلًا: “الهلال سيكون الأقرب لأنه فاز بالديربي يوم الاثنين ونفسيًّا أعلى من النصر وأجهز فنيًّا، ومن المعروف أن من يفوز في لقاء كبير بالمرة الأولى، يكون قريب من الفوز باللقاء الثاني خاصة إذا كان بعده بـ أيام”.

قبل نهائي كأس الملك .. الهلال والنصر أيقونة للمنافسة:

وأضاف العمري: “الهلال والنصر أيقونة المنافسة في الكرة السعودية، والأهلي والاتحاد بالمنطقة الغربية، مع انخفاض مستوى الفريقين بالفترة الأخيرة، والتنافس بين الهلال والنصر لا يحكمه ظروف أو أي غيابات، أو قلة في المستوى الفني بين اللاعبين، من الصعب الحُكم على نتائج المباريات بين الفريقين”.

وسيحضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المباراة النهائية لكأس الملك يوم السبت نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الهلال يهزم أبها والنصر يصعد على حساب الأهلي:

وكان الزعيم صعد لنهائي كأس الملك على حساب نادي أبها بالفوز بثنائية نظيفة في دور الـ4، بينما صعد النصر على حساب الأهلي.


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