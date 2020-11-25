غرم العمري يتوقع بطل كأس الملك ويكشف السبب

المواطن - محمد سمعه

توقع الناقد الرياضي والإعلامي غرم العمري بطل كأس الملك 2020، بين فريقي الهلال والنصر.

#الدوري_مع_وليد | غرم العمري : صعب الحُكم من سوف ينتصر في الديربي .. والهلال كان أقرب في المباراة السابقة لكن النصر لم يترك الهلال يلعب كرته المعتادة .. وعودة سالم سوف تكون مؤثرة .. وسوف نشاهد مباراة كبيرة.#SBC pic.twitter.com/M3vSKOgMmi — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 25, 2020

وتحدث العمري لـ برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة اليوم الأربعاء قائلًا: “الهلال سيكون الأقرب لأنه فاز بالديربي يوم الاثنين ونفسيًّا أعلى من النصر وأجهز فنيًّا، ومن المعروف أن من يفوز في لقاء كبير بالمرة الأولى، يكون قريب من الفوز باللقاء الثاني خاصة إذا كان بعده بـ أيام”.

قبل نهائي كأس الملك .. الهلال والنصر أيقونة للمنافسة:

وأضاف العمري: “الهلال والنصر أيقونة المنافسة في الكرة السعودية، والأهلي والاتحاد بالمنطقة الغربية، مع انخفاض مستوى الفريقين بالفترة الأخيرة، والتنافس بين الهلال والنصر لا يحكمه ظروف أو أي غيابات، أو قلة في المستوى الفني بين اللاعبين، من الصعب الحُكم على نتائج المباريات بين الفريقين”.

وسيحضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المباراة النهائية لكأس الملك يوم السبت نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الهلال يهزم أبها والنصر يصعد على حساب الأهلي:

وكان الزعيم صعد لنهائي كأس الملك على حساب نادي أبها بالفوز بثنائية نظيفة في دور الـ4، بينما صعد النصر على حساب الأهلي.

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