غلام لـ”المواطن”: الأسبوع القادم نهاية موجة التقلبات الجوية

المواطن - محمد داوود - جدة

توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام، أن تنتهي موجة التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق السعودية الأسبوع القادم – بإذن الله- مبينًا أن سبب هذه الموجة هو الفترة الانتقالية بين فصول السنة التي ينتج عنها عدة تقلبات جوية.

متابعة التقلبات الجوية

وأكد غلام في تصريحات لـ ”المواطن“، أنه يتم إطلاع جميع الجهات المعنية بوضع الحالة الجوية الماطرة على مناطق المملكة والتنسيق على مدار الساعة من أجل حماية الأرواح والممتلكات، داعيًا الجميع الابتعاد عن مجاري السيول والحرص على التقيد بالتعليمات.

حالة الطقس غدًا

وفي السياق، توقع المركز الوطني للأرصاد غدًا “ الثلاثاء ” هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها. كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الرياح السطحية في البحر

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وفي الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة.

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