غموض بشأن مشاركة كاريلو في ديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

يُحيط الغموض موقف البيروفي الدولي أندريه كاريلو بشأن المشاركة مع فريقه الهلال في ديربي الرياض ضد النصر المقرر إقامته، مساء يوم الاثنين المقبل.

شكوك حول مشاركة كاريلو

وتواجد كاريلو مع المنتخب البيروفي الأول لكرة القدم ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وينتظر وصوله إلى الرياض اليوم.

وسيخضع النجم الهلالي لعزل صحي لمدة 48 ساعة، على أن يجري بعد ذلك مسحة طبية خاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا للبروتوكول المعتمد من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، للتأكد من سلامته قبل المشاركة.

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي، مساء يوم الاثنين المقبل، ديربي الرياض بين الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والنصر

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك قبل ديربي الرياض.

على الجانب الآخر، تعرض النصر لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون، قبل أن ينتفض ويفوز على القادسية بثنائية، ليحتل المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

شارك الخبر