غوميز: آسيا حلمنا

المواطن - مروة نبيل

أعرب المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز عن تمنياته بحصد لقب دوري أبطال آسيا مجددًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

غوميز يحلم بالتتويج الآسيوي:

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للمهاجم الفرنسي وهو يحمل كأس البطولة، بعد مساهمته في حصد الهلال لنسخة 2019.

وعلق حساب البطولة على الصورة قائلًا: “11 هدفًا سجلها بافيتيمبي غوميز ليحصل على لقب الهداف، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا 2019 مع الهلال”.

وأعاد الفرنسي بافيتيمبي غوميز نشر تغريدة دوري أبطال آسيا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وعلق باللغة الإنجليزية قائلًا: “آسيا حلمنا”، وتفاعلت الجماهير الهلالية معه، وتمنت تتويجه بلقب الهداف مجددًا، ورفع كأس البطولة من جديد.

الهلال في آسيا:

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، واضطر لخوض المباريات بقائمة من 13 و14 لاعبًا فقط، قبل أن يتم استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ولم يكتمل النصاب القانوني لقائمة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليقرر الاتحاد الآسيوي باعتبار الزعيم منسحبًا ويُلغي نتائجه في البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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