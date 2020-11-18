غوميز: المملكة أمان وسأبكي كثيرًا عند الرحيل

المواطن - مروة نبيل

أعرب مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، عن سعادته بالتواجد في السعودية، خاصة أن نسبة الأمان بها كبيرة، مشددًا في الوقت ذاته على تعرفه على عادات وطباع السعوديين.

غوميز يتغنى بالعادات السعودية:

وقال المهاجم الفرنسي: “تعرفت على طباع السعوديين وعاداتهم الجميع يدعونني لتناول لطعام وشرب القهوة.. السعوديين كرماء بالفطرة وهذا ما قربني بشكل أكبر من الأصدقاء السعوديين”.

وتابع غوميز خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “قصتي مع القهوة بدأت منذ وصولي في الأسبوع الأول إلى السعودية.. عموري ولاعبين سعوديين أخبروني أنه غير مقبول اجتماعيًّا رفض القهوة”.

وواصل المهاجم الهلالي تصريحاته قائلًا: “أن سألني الفرنسيون عن السعودية سأقول نسبة الأمان كبيرة وتعتبر أفضل الدول.. لا أتخيل ذلك اليوم الذي سأترك فيه السعودية لأني سأبكي كثيرًا”.

وأضاف غوميز حديثه قائلًا: “في المتحف السعودي شاهدت تاريخ وحضارة كبيرة للمملكة العربية السعودية.. لا أنسى كل من وقف معي في بداياتي المستشار تركي آل الشيخ وسامي الجابر”.

الهلال معروف في آسيا:

وأردف غوميز خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “الهلال حقق كل البطولات قبلي لو ذهبت لأي مكان في آسيا سيعرفونه.. أحب اللعب بطريقة هجومية أمام الفرق الكبيرة كالنصر والاتحاد والأهلي”.

واستكمل حديثه قائلًا: “لو لم أحقق اللقب الآسيوي خلال تواجدي مع الهلال فسأكون خسرت التحدي.. كنت متردد في ترديد السلام الملكي السعودي لأنني لا أحفظه بشكل جيد لكن البليهي قال لي قف بجانبي وسأردد النشيد بصوت عالي وهذا سيساعدك”.

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