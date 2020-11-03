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غوميز يتفوق على السومة وحمدالله في انطلاقة آخر 3 مواسم
لم يغب عن التسجيل خلال أول 3 جولات

غوميز يتفوق على السومة وحمدالله في انطلاقة آخر 3 مواسم

2020/11/03
الساعة 12:52 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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غوميز يتفوق على السومة وحمدالله في انطلاقة آخر 3 مواسم غوميز والسومة وحمدالله
المواطن - مروة نبيل
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1 غوميز يتفوق:
1.1 أرقام السومة وحمدالله:

يُعد الثلاثي بافيتيمبي غوميز وعمر السومة وعبدالرزاق حمدالله هم الأفضل هجوميًّا خلال المواسم الأخيرة ،ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

غوميز يتفوق:

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عدد أهداف غوميز والسومة وحمدالله بعد 3 جولات خلال منافسات 3 مواسم، لتظهر الأرقام تفوق المهاجم الهلالي.

وسجل المهاجم الفرنسي 8 أهداف خلال أول 3 جولات خلال المواسم الثلاث الماضية، بواقع 3 أهداف موسمي 2018/ 2019 و2019/ 2020، بالإضافة إلى هدفين الموسم الحالي، قاد بهما الهلال لتحقيق الفوز على ضمك بالجولة الماضية.

بافيتيمبي غوميز
المهاجم الفرنسي

 أرقام السومة وحمدالله:

وجاء السوري عمر السومة في المركز الثاني، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف مع الأهلي خلال الفترة ذاتها، بعدما تمكن من هز الشباك مرة واحدة خلال أول 3 جولات بمنافسات موسم 2018/ 2019، ومرتين في الموسم التالي، ولم يسجل في 2020/ 2021.

عمر السومة ضد الرائد
السومة

على الجانب الآخر، اكتفى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بتسجيل هدف واحد خلال الفترة ذاتها، وكان مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في موسم 2019/ 2020.

نجم النصر عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله

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