غيابات الاتحاد تُقلق كاريلي

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي من غيابات عديدة في صفوفه قبل استئناف المباريات مجددًا بعد فترة التوقف الدولي.

غيابات الاتحاد

ويواصل ثلاثي الاتحاد، فهد المولد وزياد الصحفي وعبدالرحمن العبود أداء برامجهم العلاجية في عيادة النادي، فيما غاب البرازيلي رومارينيو عن مران الأمس لوجوده في دبي بسبب ظروف خاصة، وذلك بعد حصوله على إذن من الجهازين الفني والإداري.

وعاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، فواز القرني إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد غيابه لأكثر من 14 يومًا، لتعرضه لعارض صحي أجبره على الغياب، ويسعى كاريلي لتجهيزه فنيًا وبدنيًا للمشاركة.

على الجانب الآخر، بدأ مهاجم الرأس الأخضر الدولي غاري رودريغيز في التدريبات اللياقية تمهيدًا لتجهيزه للمشاركة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال تدريبات منتخب بلاده الأسبوع الماضي.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، والخسارة في لقاء واحد.

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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