فايزر‬ : ‫لقاح كورونا‬ أثبت فاعليته بنسبة فاقت 90 %

المواطن - متابعة

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية “فايزر” و “بيونتيك” أن لقاح كورونا المُحتمل الذي يتم العمل عليه حاليًا في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية أثبت فعاليته في منع الإصابة بفيروس بنسبة فاقت 90% متجاوزًا التوقعات بشكل كبير.

وأشاد المدير التنفيذي لشركة فايزر “ألبرت بولار” بنتائج التجارب، وأن تلك التطورات هي بمثابة يوم عظيم للعلم والإنسانية.

وبعد إعلان شركة فايزر عن فعالية لقاح ‫كورونا أدى ذلك إلى ارتفاع الأسواق الأمريكية اكثر من 1500 نقطة، وكذلك ارتفاع الأسواق الأوروبية إلى أكثر من 5% وارتفاع أسعار النفط أكثر من 8% إلى نحو 42 دولارًا للبرميل، وكذلك السوق السعودي ارتفع أكثر من 200 نقطة.

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