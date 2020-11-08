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المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب التسجيل في برامج التدريب التقني للفصل الثاني 1442 هـ وذلك وفق التفاصيل التالية :

البرامج والمواعيد:

برامج البكالوريوس:

يبدأ التسجيل في 22 /03 /1442 هـ الموافق 08 /11 /2020.

ينتهي التسجيل في 1442/04/02 هـ الموافق 2020/11/17.

2 – دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، ومعاهد التدريب بالسجون:

يبدأ التسجيل في 07 /04 /1442 هـ الموافق 22 /11 /2020.

ينتهي التسجيل في 1442/04/16 هـ الموافق 2020/12/01.

3 – دبلوم الكليات التقنية (بنين)، ودبلوم الكليات التقنية (بنات المسائي):

يبدأ التسجيل في 07 /04 /1442 هـ الموافق 22 /11 /2020.

ينتهي التسجيل في 1442/04/16 هـ الموافق 2020/12/01.

وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنه يمكن التسجيل خلال مواعيد التسجيل أعلاه من خلال الرابط التالي:

https://ugate.tvtc.gov.sa

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