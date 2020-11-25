فتح باب القبول والتسجيل على وظائف معهد المباحث العامة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن معهد المباحث العامة، برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال)، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك وفق الرتب والتخصصات التالية:

– رقيب: شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية:

التخصصات العلمية: (هندسة كهربائية (اتصالات- إلكترونية)، هندسة حاسب آلي، هندسة شبكات، هندسة اتصالات، هندسة نظم معلومات جغرافية، هندسة برمجيات، هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، علوم حاسب، تقنية معلومات، الأمن السيبراني، تغذية).

التخصصات الإنسانية: (شريعة، عقيدة ومذاهب معاصرة، قانون، قانون دولي، علوم سياسية، محاسبة، إدارة (تخطيط وتنظيم)، لغات وترجمة (لغة إنجليزية- لغة روسية- لغة صينية- لغة أوردية- لغة تركية- لغة فارسية- لغة فرنسية- لغة إيطالية- لغة أسبانية- لغة ألمانية- لغة عبرية)، إعلام (إذاعة وتلفزيون وتصوير)، إعلام (علاقات عامة)، إعلام (صحافة)، علم اجتماع، علم نفس، علم إدارة مصادر المعلومات، إدارة السجلات والحفظ الإلكتروني، تربية بدنية، مناهج وطرق تدريس).

– عريف: شهادة الدبلوم في التخصصات التالية: (تمريض، طب طوارئ، صيدلة، مساعد طبيب أسنان، مساعد طبيب جلدية وليزر، مختبرات، سلامة أغذية، كهرباء، إلكترونيات، ميكانيكا، صيانة شبكات، برمجيات، دعم فني، سلامة مهنية وإدارة مخاطر، أمن وسلامة، إلكترونيات وتحكم صناعي، تصوير (فيديو- فوتوغرافي)، سباكة، نجارة، سمكرة ودهان، مراقبة المخزون، مراقبة المواد، مشغل معدات ثقيلة، طباعة وتجليد، إدارة مكتبية، إدارة مستودعات، تبريد وتكييف).

– جندي: شهادة الثانوية العامة.

شروط وظائف معهد المباحث العامة:

وبين إدارة المعهد أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والديه ووالديهم وزوجته، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

– ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

– أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.

– ألا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.

– أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغر الوظيفة المعلن عنها.

– ألا يقل تقدير المتقدم من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم عن جيد.

– ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

– أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.

التقديم على وظائف معهد المباحث العامة:

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13/ 4/ 1442هـ حتى يوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحًا، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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