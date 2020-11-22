فرنسا تذبح ألف حيوان من المنك

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تم العثور على حيوان المنك المصاب بفيروس كورونا في فرنسا، ومن المقرر التخلص منه بعد اكتشاف الفيروس في مزرعة في الجزء الغربي من البلاد.

وسيتم ذبح ألف حيوان المنك بعد أن حددت الاختبارات إصابته بالفيروس بغرب فرنسا بعد أن بدأت البلاد في اختبار مزارع المنك الأربعة في منتصف نوفمبر.

فيروس متطور يهدد العالم:

ويأتي ذلك بعد أن أغلق المسؤولون مساحات شاسعة من شمال الدنمارك، حيث نشأ نوع جديد من فيروس كورونا، وأمروا بإعدام 17 مليون حيوان منك في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة للقضاء على السلالة قبل أن تنتشر على نطاق واسع.

وقال متحدث باسم الوزارة الفرنسية: “في هذه المرحلة، أظهرت الاختبارات أن الفيروس ينتشر في مزرعة في غرب فرنسا، ولا تزال الاختبارات جارية في مزرعتين في مناطق أخرى، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال الأسبوع”.

وتسبب فيروس كورونا الجديد، والذي يسمى كلوستر 5، في حالة من الذعر العالمي بعد أن وجد أنه مقاوم للأجسام المضادة.

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