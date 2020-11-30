فنانون لـ تركي آل الشيخ: زرعت محبّة وطموحًا وعملًا وطبيعيًّا تحصد وفا وفرحًا

المواطن - الرياض

قدم رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، الشكر إلى الجميع على مشاعرهم الطيبة بعد عودته إلى المملكة بعد رحلة علاج.

اسعدتني مشاعركم احبكم وانتم عائلتي الكبيرة والقوة الناعمة من المحيط للخليج كلكم قامات فنية عالية اكن لكم كل احترام وتقدير … محبكم واخوكم ❤️ pic.twitter.com/UjJhFbWJS3 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 29, 2020

وقال آل الشيخ عبر تويتر: “أحبابي والله أكثر من 230 ألف ما بين اتصال ورسالة وتساب لا أستطيع الرد على الجميع مشاعركم وصلت وأنتو في قلبي لا أراكم الله مكروه في حبيب وأدام عليكم الأفراح… شكرًا شكرًا شكرًا لا توفيكم سامحوني”.

وتابع: “أسعدتني مشاعركم أحبكم وأنتم عائلتي الكبيرة والقوة الناعمة من المحيط للخليج، كلكم قامات فنية عالية أكن لكم كل احترام وتقدير.. محبكم وأخوكم”.

وشارك فنانون في توجيه رسائل المحبة والشكر إلى آل الشيخ، مبدين فرحتهم بعودته سالمًا معافى إلى أرض الوطن.

وعلق مروان خوري: رميت السعادة للناس زهّرت بإيدي.. ألف الحمد الله على السلامة أبو ناصر.

فيما اكتفت نانسي عجرم بتعليق حمل قلوب حمراء لتركي آل الشيخ.

وكتبت أحلام: حتى أختي طلعت من جمهور بوناصر ربي يكثر محبينك وعشرين مليون لايك ومشاهدة على ڤيديو وصول بوناصر ع الإنستجرام إلى بلاده بلاد العز والفخر السعودية بعد رحلة علاج خمسة شهور نورت.

أما أصالة فغردت بالقول: الحمد لله على سلامتك زرعت محبّة وطموح وعمل وطبيعي تحصد وفا وفرح وفخر.

وعلق حسين الجسمي : “الحمد لله على السلامة” مع قلب أبيض.

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