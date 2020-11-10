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فهد المولد: تفاجأنا برحيل الكبار عن الاتحاد
مؤكدًا أن طريقة التجديد لم تكن صحيحة

فهد المولد: تفاجأنا برحيل الكبار عن الاتحاد

2020/11/10
الساعة 1:52 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فهد المولد: تفاجأنا برحيل الكبار عن الاتحاد المولد ومحمد نور
المواطن - مروة نبيل
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1 رحيل الكبار عن الاتحاد:
2 فهد المولد يؤكد: تفاجأنا برحيلهم

علق فهد المولد على رحيل اللاعبين الكبار، وفي مقدمتهم محمد نور عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مفاجئ، مؤكدًا أن طريقة التجديد لم تكن صحيحة.

رحيل الكبار عن الاتحاد:

وفي الفترة التي شهدت صعود لاعبين شباب حدث استبعاد الأسطورة محمد نور من نادي الاتحاد وكذلك أكثر من لاعب من الجيل الذهبي، حيث قامت الإدارة بإبعادهم عن الفريق الأول لكرة القدم.

وسبق أن صرح رئيس النصر فيصل بن تركي بأن أحد أسباب حصول الفريق الأول لكرة القدم على كأس الدوري 2014 و2015 وجود محمد نور في صفوفه، ما دفع فهد المولد للرد على سؤال “هل رحيلهم كان صحيح أم نقطة تحول في مشوار الاتحاد؟”.

فهد المولد ومحمد نور
المولد ومحمد نور

فهد المولد يؤكد: تفاجأنا برحيلهم

وقال: “تفاجأنا بهذا القرار، ما كان أحد يتوقع 1% أن يصير ما حدث هذه الفترة، ولكننا كنا صغارًا، وأغلب اللاعبين الموجودين رحلوا من النادي ولم يبقَ سوى أسامة المولد وسعود كريري تقريبًا”.

وتابع: “من ناحية صح أم خطأ، ليس أنا من يُقرر، ولكننا كلاعبين صغار لعبنا بعدها وتوجنا بكأس الملك، وأتوقع أن فكرة الإدارة في هذه الفترة التجديد، ولكن طريقة التجديد أتوقع أنها لم تكن صحيحة، كان يمكن أن يجددوا للفريق بطريقة أفضل من ذلك”.

واختتم فهد المولد تصريحاته لبرنامج “كورة”، قائلًا: “ولكن من ناحية صحيح أم لا فإن لا أقدر أن أقرر، هما رأوا أنها الطريقة الصحيحة وأنا أقول إنها غير صحيحة”.


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