فهد المولد: كنا نحتاج لاعبًا مثل أحمد حجازي

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، بالوافد الجديد أحمد حجازي، مؤكدًا أنه يملك خبيرة كبيرة ستُفيد العميد خلال الفترة المقبلة.

فهد المولد يشيد بإمكانيات حجازي:

وتحدث فهد المولد عن المدافع الدولي قائلًا: “منذ فترة طويلة كنا نحتاج لاعب مثل أحمد حجازي، منذ اليوم الأول وهو يوجه كل اللاعبين، لديه خبرة كبيرة وسيفيدنا بشكل كبير”.

ولفت المولد خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، إلى أن الجميع داخل نادي الاتحاد يشعر بأن أحمد حجازي ليس غريبًا عن الفريق الأول لكرة القدم؛ ويتواجد معهم منذ فترة طويلة.

أحمد حجازي اتحاديًّا:

ونجح الاتحاد في حسم صفقة مدافع المنتخب المصري أحمد حجازي رسميًّا، قبل ساعات على غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، قادمًا من صفوف وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك أحمد حجازي كأساسي في مباراة الاتحاد ضد الأهلي، والتي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة، بجانب مواجهة التعاون الأخيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، وقدم مستوى مميزًا، ليكون من أبرز لاعبي العميد.

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