فهد المولد: لم أهرب من لجنة المنشطات في مباراة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، عن استيائه من شائعات هروبه من فحص لجنة المنشطات في مباراة الأهلي الماضية.

فهد المولد ينفي هروبه:

وقال فهد المولد في مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “سناب شات”: “أقول لكل شخص ذكر بأني هربت من لجنة المنشطات في مباراة الأهلي لنا لقاء قريب إن شاء الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتعرض فهد المولد لإصابة قوية خلال مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد، وأكدت تقارير معاناته من تمزق في العضلة الخلفية.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت هروب المولد من فحص المنشطات وادعائه الإصابة والصعود سريعًا إلى سيارة الإسعاف، هربًا من اللجنة، الأمر الذي دفع نجم الاتحاد للرد على هذه الشائعات.

إيقاف المولد لمدة عام:

وسبق أن أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات المولد نهاية الموسم قبل الماضي، لمدة عام واحد، حيث عاد مجددًا شهر مايو، وبدأ الاستعداد مع الاتحاد منذ شهر مارس.

وسافر المولد إلى فرنسا وخاض برنامجًا بدنيًّا قويًّا، قبل العودة إلى الملاعب، وشارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وخاض معه عددًا من المباريات في ختام الموسم الماضي، ويتألق معه هذا الموسم.

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