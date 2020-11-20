فهد الهريفي يُهاجم روي فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

هاجم فهد الهريفي، نجم النصر السابق، مدرب العالمي، البرتغالي روي فيتوريا وذلك قبل مواجهة النصر لجاره الهلال يوم الاثنين المقبل بالجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لماذا انتقد فهد الهريفي المدرب روي فيتوريا ؟

وكتب الهريفي عبر حسابه في “تويتر”: “تقول في النصر تجاذب وتكامل، وأنا أمشي معك، في التكامل سواء للاعبين أو العناصر، بس من يتفوق هل هي منهجية المدرب الضائعة أم حلول اللاعبين وإمكانياتهم، طوال موسمين ونصف، لا أشاهد للفريق هوية أو أسلوب أو منهجية، أو حتى قراءة الخصم، أو حتى لا يُوجد برنامج تدريبي عالي الجودة، لذلك هناك تفوق للحلول على الهوية”.

النصر يُجهز يحيى الشهري:

ويسعى نادي النصر لتجهيز نجمه يحيى الشهري وباقي أوراقه الرابحة، وذلك استعدادًا لمواجهة جاره الهلال يوم الاثنين المقبل بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب العالمي في تحقيق الفوز على الهلال، وذلك لتجديد آماله في المنافسة على لقب دوري المحترفين بالموسم الحالي.

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “بدأ يحيى الشهري نجم النصر، برنامجه اللياقي والإعدادي وذلك لتجهيزه لمباريات النصر المقبلة بإذن الله”.

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