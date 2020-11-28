فهد بن نافل: بيئة الهلال أنتجت الثلاثية التاريخية

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

فهد بن نافل يُعلق على تألق الهلال:

وانتهت مباراة الهلال ضد النصر التي أُقيمت على درة الملاعب “إستاد الملك فهد الدولي” في الرياض، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

وقال ابن نافل خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “عملنا في الهلال كعائلة.. لا أحد يزعل من الحق والنظام.. وعززنا هذه البيئة في الهلال أنتجت الثلاثية التاريخية”.

وتابع: “سياسة الإحلال في الهلال موجودة.. نسعى دائمًا لاستقطاب اللاعب الكفاءة الذي يليق ببيئة الهلال وليس أي لاعب.. بيئة الهلال ليست فقط على الجانب الفني.. ولن نتعاقد مع 7 لاعبين لكي يجلسون في الدكة”.

الوطيان نجم.. والفرج يقترب من البقاء:

وعن تألق حارس المرمى حبيب الوطيان خلال مباراة النصر في ثاني مشاركاته بقميص الهلال، علق فهد بن نافل قائلًا: “حبيب الوطيان نجم.. وهذا يدل على حسن اختيارنا”.

وبشأن تجديد عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج، اكتفى فهد بن نافل بالتعليق قائلًا: “إن شاء الله خير”.

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