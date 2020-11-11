فوائد اكليل الجبل للشعر

أن أكليل الجبل والمعروف باسم الروز ماري أحد الأعشاب المعروفة والمشهورة بالعديد من البلدان، فيتم استخدامه في الطهي، ولكن نجد بعض الأشخاص يبحثون عن ما هي فوائد اكليل الجبل للشعر.

عشبة أكليل الجبل

أن عشبة أكليل الجبل من الأعشاب المشهورة والمعروفة للكثير من الأشخاص، فهناك العديد من الأطباق المميزة التي تستخدم فيها عشبة أكليل الجبل، فهي من الأعشاب التي يمكن أن تضيف نكهة مميزة للطعام.

كما أن عشبة أكليل الجبل من الأعشاب التي يمكن أيضًا أن يتم إعداد منها مشروب صحي ومفيد، ولكن ما قد لا يعرفه الكثيرون أن هذه العشبة لها العديد من الفوائد الجمالية، فهناك العديد من فوائد اكليل الجبل للشعر، والتي سوف نتعرف عليها اليوم من خلال هذا المقال الذي يقمه موقع المواطن لجميع متابعيه.

ما هي استخدامات اكليل الجبل المختلفة

أن عشبة أكليل الجبل أو ما تعرف بالروز ماري من الأعشاب التي ترجع أصولها إلى منطقة البحر الأحمر المتوسط، فقد كانت هذه العشبة تستخدم منذ عدة قرون كنوع من أنواع الدواء والغذاء في نفس الوقت، كما أنها عشبة لها زيت عطري معروف مثلها مثل الزعتر والنعناع.

فمن المعروف عن زيت الروز ماري أنه من الزيوت المشهورة جدًا، فهو أحد أنواع الزيوت العطرية المميزة، فمن الممكن أن يتم شراؤه والقيام باستخدامه في العديد من العلاجات المنزلية، فهو يحتوي على العديد من الفوائد، فهو أحد مضادات الأكسدة، كما أنه أحد مضادات الالتهاب، هذا بالإضافة إلى خصائصه التي تساعد على تنشيط الذاكرة، وغيرها العديد من الفوائد الأخرى.

فوائد اكليل الجبل للشعر

قد انتشر خلال السنوات الأخيرة بعض المعلومات التي تؤكد على أن زيت إكليل الجبل يمكنه أن يساعد على زيادة نمو الشعر.

كما أن البعض يؤكدون على أنه قادر على أن يقوم بعلاج ومنع تساقط الشعر، وهذا عند القيام باستخدامه في شطف الشعر.

ولكن قد ترجع فوائد اكليل الجبل للشعر إلى الفوائد العديدة التي يحتوي عليها زيت إكليل الجبل، فهذا الزيت يمكنه أن يقوم بتعزيز نمو الأعصاب.

إلى الفوائد العديدة التي يحتوي عليها زيت إكليل الجبل، فهذا الزيت يمكنه أن يقوم بتعزيز نمو الأعصاب. كما أن زيت إكليل الجبل يمكنه أيضًا أن يقوم بتحسين الدورة الدموية، بالإضافة إلى وجود به العديد من الخصائص المضادة للالتهاب.

كما أن زيت إكليل الجبل يمكنه أن يساعد على حماية بصيلات الشعر من أن تموت بسبب العطش الشديد لإمدادات الدم التي قد تكون السبب في تساقط الشعر.

ومن فوائد اكليل الجبل للشعر أيضًا أنه من الممكن أن يستخدم في منع الشيب، والقضاء على القشرة المبكرة، هذا بالإضافة إلى أنه قادر أن يمنع فروة الرأس من الإصابة بالحكة والجفاف.

كيف يمكن أن يستخدم زين إكليل الجبل للشعر

من بعد التعرف على فوائد اكليل الجبل للشعر، فمن الضروري أن نتعرف على الطرق التي يمكن أن يستخدم فيها إكليل الجبل للشعر ليقوم بعلاج تساقط الشعر، ومن أفضل هذه الطرق:

التدليك المباشر في فروة الرأس

قومي بوضع خمس قطرات من زيت الروز ماري في راحة يدك.

ثم قومي بتدليك فروة الرأس بالزيت بشكل متساوي من بعد الاستحمام.

عليك أن تتركي الزيت على فروة الرأس لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة ثم قومي بشطف الشعر، ومن الممكن أن تتركيه على الشعر دون شطفه.

كما أنه من الممكن أن تقومي بمزج الزيت مع أي نوع من الزيوت الناقلة المفضلة لديك، مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا.

خلط الزيت مع الشامبو

يمكنك أن تقومي بمزج خمس قطرات من زيت إكليل الجبل إلى كل أونصة من الشامبو المناسب لشعرك، أو البلسم أو الكريم.

ثم قومي باستخدام الشامبو أو البلسم أو الكريم بالشكل المعتاد لكي.

كما أنه من الممكن أن يتم إضافة ثلاث قطرات من زيت إكليل الجبل على أي منتج من منتجات الشعر التي تقومي باستخدامها قبل الاستخدام مباشرة.

إضافة الزيت إلى الشامبو المنزلي

من الممكن أن تحصلي على العديد من وصفات إعداد الشامبو بالمنزل من خلال الانترنت، ويمكنك أن تقومي بإضافة قطرات من الزيوت الأساسية والتي يعتبر زيت الروز ماري أحدهم لهذا الشامبو عند القيام بصنعه.

الدراسات العلمية حول فوائد اكليل الجبل للشعر

هناك العديد من الدراسات العلمية التي أكدت على أن إكليل الجبل يحتوي على حمض كارنوسيك النشط، والذي قوم بدوره في علاج النهايات العصبية، كما أنه يمكنه أن يقوم بتجديد الأعصاب الموجودة بفروة الرأس، وهذا بالطبع قد يكون عامل أساسي في استعادة نمو الشعر.

كما أن هناك بعض الدراسات الحديثة التي أثبتت أن زيت إكليل الجبل يمكنه أن يقوم بشكل مباشر في بحماية الشعر من التساقط، فقد أثبتت التجارب أنه يمتلك نفس الفاعلية التي يقوم المينوكسيديل بامتلاكها ضد الصلع الوارثي الأنثوي والذكري أيضًا.

هذا بالإضافة إلى أن الدراسات قد أثبتت أيضًا أن زيت إكليل الجبل يمكنه أن يقوم بتحفيز نمو الشعر.

نصائح هامة قبل استخدام زيت إكليل الجبل

عليكي أن تتجنبي نهائيًا ملامسة هذا الزيت العطري لعينك أثناء الاستخدام، وفي حالة حدوث هذا عليكي أن تقومي سريعًا بغسل عينيك بالماء البارد.

كما أنه من الضروري أن تقومي باستخدام المقدار المناسب من الزيت، فالإفراط في استخدامه يكون سبب في إصابة الجلد بالتهيج.

حتى الآن لا يوجد أي أدلة تؤكد على أن القيام باستخدام الزيت خلال فترة الحمل أو الرضاعة هو أمر آمن على الحامل أو على الجنين أو الطفل الرضيع، ولهذا يفضل استخدامه بحذر وتحت إشراف الطبيب.

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