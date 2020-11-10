فوائد الثوم على الريق للتخسيس

إذا رغبت في إنقاص وزنك فلابد ان تعرف فوائد الثوم على الريق للتخسيس فهو يعمل على رفع معدل الحرق وإزالة الدهون من الجسم وعند إضافته على العسل يعلى الحرق .

تأثير الثوم على الجسم

المداومة على اكل الثوم يعتبر له فوائد عديدة وسيذكر لنا موقع المواطن تأثير الثوم على الجسم لمن يرغب في التخسيس وفوائده على الجسم على الريق .

معلومات عامة عن الثوم

الثوم هو من ضمن النباتات الطبيعية التي تقوم وتحرص العديد من الدول على زراعتها يوجد أنواع كثيرة من الثوم مثل الثوم الصيني والثوم المعمر وهو يعتبر من فصيلة الكرات والبصل الأخضر .

يحتوي الثوم على العديد من المواد التي تعالج جميع الأمراض فقد كان قديمًا يستخدموه في العلاج لعدد لا حصر له من الأمراض .

كما كان يدخل ولا يزال في العديد من الوصفات الطبيعية والأكلات فهو له رائحة مميزة بسبب إحتوائه على مادة الكبريت .

يعتبر الثوم من ضمن فصائل الخضروات الحارة التي تعتبر مضاد حيوي مثل الكرات والبصل الأخضر والبصل الأحمر او الأبيض .

معلومات عن فوائد الثوم على الريق للتخسيس

في الحقيقة لا توجد أي دراسات تثبت بان هناك فوائد الثوم على الريق للتخسيس ولكن عندما تتناوله على الريق يؤدي إلى حدوث إضطرابات في المعدة والجهاز الهضمي مثل حدوث نفخة في المعدة وتقلصات وغازات كما انه يمنع منع بات على أصحاب القولون لأنه يتسبب في تهيج القولون والمعدة .

مزايا إستعمال الثوم للتخسيس

ممكن أن تأخذه الثوم على الريق فإذا شعرت بتعب منه على الريق وقفه فوراً وإبدء في أن تضعه في الوجبات بسبب طعمه الجميل ومذاقه الرائع وريحته الجميلة أيضًا .

وقد تم نشر الأبحاث التي ظهرت من فائدة تناول الثوم وإدخاله في الوجبات في أن الثوم يساعد عامة في التخسيس

ولكن إذا شعرت بأي تعب لأنه يسبب تقلصات شديدة وإنتفاخات في المعدة وإضطراب في الجهاز الهضمي عليك بالتوقف فوراً .

وقد جاء في مجلة (the journal nutrition) في عام ألفين وإحدى عشر بعد ان تمت الأبحاث على الفئران فقد لاحظ بعد الفحوصات والتحاليل أن نسبه الدهون الموجودة في الفئران قد قلت .

ولذلك لوحظ على الأشخاص أيضًا الذين يتناولون الثوم ووضعه في جميع الأكلات حتى إذا كانوا يتناولونه على هيئة أدوية ومكملات غذائية فقد لوحظ عليهم أنهم فقدوا الكثير من وزنهم إلى جانب انه يعمل على منع الشاهية وكبحها .

هناك أبحاث ودراسات تم نشرها من قبل مجلة أجنبية تسمى (journal of the international society of sports nutrition ) تم نشرها من قبل المجلة عام ألفين وثلاثة عشر جاء في الدراسة ان الأشخاص الذين إعتادوا على وضع الثوم في أكلاتهم أو كانوا على معتادين على الطهي او اكل انواع معينة تحتوي على الثوم وكان الثوم ياكل بطريقة منتظمة مثل كل إثنا عشر ساعه مثلاً وإستمروا على تناول الثوم ظهرت النتيجة بعد شهرين فقد ساعد ذلك في إنقاص الكثير من الكيلو جرامات في مناطق معينة مثل محيط الفخذ قد قل ومحيط الأوراك فقد ساعد كثيرأ في نحت الجسم وجعل شكله اكثر جاذبية .

ولكن للحصول على فائدة أكثر لابد من تنظيم الكل جيداً وإتباع نظام صحي سليم وغذائي مع الإستمرارية في ممارسة الألعاب الرياضية حتى لو كانت المشي .

فوائد الثوم على الريق للتخسيس

هناك العديد من الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول الثوم على الريق ومن هذه الفوائد .

يعتبر من ضمن فوائد الثوم على الريق للتخسيس أنه يعمل على رفع معدل الحرق عن المعدل الطبيعي ولذلك تجد أن الجسم بدء في حرق كميات كبيرة من الدهون المتراكمة .

أنه يعمل على رفع معدل الحرق عن المعدل الطبيعي ولذلك تجد أن الجسم بدء في حرق كميات كبيرة من الدهون المتراكمة . كما يعتبر الثوم مضاد حيوي طبيعي ومفيد في قتل البكتريا التي تدخل في الجسم فهو يقوي جهاز المناعة وينشطه .

عند إصابة الشخص بالبرد أو الإنفلونزا ويقوم الشخص بتناول الثوم يتمكن الجسم من مقاومة البرد وزيادة المناعة وقتل الفيروسات والبكتريا مما يتسبب في الشفاء من نزلات البرد .

كما ان يعتبر من فوائد الثوم على الريق للتخسيس انه يقوم بتنظيف المعدة فتناول فص يوميًا على الريق ينظف الجسم من السموم الذي بداخلة .

انه يقوم بتنظيف المعدة فتناول فص يوميًا على الريق ينظف الجسم من السموم الذي بداخلة . ويمكن ذكر وصفة مميزة تساعد في زيادة حرق الدهون وهي خلط فصوص الثوم مع عصير الليمون يكون له دور فعال في خسارة الوزن .

وصفة تساعد في حرق الدهون المتراكمة في الجسم

عند مزج فصين من الثوم بعد هرسه مع معلقة من العسل وتناولها على الريق ستجد ان :

قد إزداد نشاط الغدة الدرقية وبالتالي يزداد معدل حرق الدهون بالجسم .

كما أن هذه الخلطة تعمل على زيادة معدل النشاط في الدورة الدموية وبالتالى ستجد ان جميع اجهزة الجسم قد عملت بكل نشاط مثل القلب والمخ والكبد والكلى .

عندما يتم تناول خلطة الثوم مع العسل على الريق وتواظب عليها لفترة وتقوم بملاحظة الفرق بعد عمل التحاليل قبل تناولك للخلطة وبعدها ستجد ان نسبة الكوليسترول الضار قد قلت كثيراً وبالتالي تحسين قدرة القلب على ضخ الدم .

يتم التخلص من الدهون عن طريق عملية الإخراج .

إذا كنت تريد ان تفقد عشرة كيلو جرام في الشهر لابد من تناول هذه الخلطة .

كما يمكنك خلط الثوم على الزبادي فهى تظهر فائدة الثوم على الريق للتخسيس في رفع معدل الحرق وحرق دهون الجسم .

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