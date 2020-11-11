فوائد الزعتر المطحون مع السمسم

الكثير من الأشخاص لا يعلم فوائد الزعتر المطحون مع السمسم في وقاية الجسم من الأمراض حيث أن هذه المكونات تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان بشكل عام.

الزعتر والسمسم

الزعتر والسمسم من أهم المكونات الغنية بالكثير من العناصر الغذائية وكان يشيع استعمالها قديما في الوقاية من الأمراض التي تصيب الذاكرة مما يحسن من القدرات العقلية بشكل كبير ولذلك يعد تناول هذه المكونات سواء مع بعضها أو منفردة لها العديد من المزايا الهامة لصحة جسم الإنسان.

ولذلك سنوضح لكم في هذا المقال على موقع المواطن أهم فوائد الزعتر المطحون مع السمسم بشكل أكثر تفصيلاً من خلال السطور التالية.

فوائد الزعتر المطحون مع السمسم

هناك العديد من فوائد الزعتر المطحون مع السمسم ومن بينها ما يلي:

يساعد في تقوية العظام

الزعتر والسمسم يتواجد بهم العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة العظام ومنها الحديد والكالسيوم والمغنسيوم مما يساعد في تقوية العظام بشكل كبير والحفاظ على كثافتها.

وإن تم تضمين النظام الغذائي اليومي بالزعتر فإن ذلك يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام بشكل كبير.

يحسن من الجهاز الدوراني

الزعتر يعد من العناصر الغنية بالحديد مما يساعد في تنشيط الدورة الدموية بجميع أجزاء الجسم بشكل عام وقد يؤدي هذا الأمر إلى نتائج إيجابية في زيادة كفاءة الجهاز الدوراني بجسم الإنسان.

يساعد في تحسين المزاج

هناك بعض الدراسات الطبية التي أثبتت أن تناول الزعتر مع السمسم له دور فعال في التخلص من حالات الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية لدى الكثير من الأشخاص بشكل عام.

ويحدث هذا الأمر نتيجة وجود عنصر الفينول ضمن مكونات الزعتر والسمسم مما يؤثر بشكل كبير على هرمونات الجسم بشكل إيجابي ويحسن من الحالة المزاجية.

يمد الجسم بالطاقة

من أهم فوائد الزعتر المطحون مع السمسمأنه يتواجد به مستويات عالية من مركبات الفلافونويد ومادة البوليفينول مما يساعد على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة الحيوية الهامة.

إضافة إلى ذلك فإن هذه المركبات تساعد على تحسين عملية الأيض في جسم الإنسان كما أن السمسم والزعتر غني بالمغنسيوم مما يساعد في التخلص من الأرق والحصول على نوم هاديء ومريح.

يزيد من الذكاء

منذ قديم الزمن وكان يشيع استعمال الزعتر المطحون مع السمسم كخليط جيد يساعد على تقوية الذاكرة وتحسين القدرات المعرفية وغيرها.

ومع تقدم العلم قد ثبت أن تناول الزعتر المطحون له دور كبير في زيادة القدراتن العقلية لدى الإنسان لأنه يعد من أهم العناصر الطبيعية الغنية بالكثير من الفيتامينات الهامة لصحة العقل.

تنقية الجهاز التنفسي

توجد العديد من العناصر الهامة في الزعتر والتي تساعد على تنقية وتنظيف الجهاز التنفسي فيساهم في تنظيف مجرى التنفس والعمل على طرد البلغم إضافة إلى التخلص من المخاط المتراكم كما أنه يعد أحد الوسائل المفيدة في علاج الزكام والتخلص من نزلات البرد.

التخلص من الأمراض المزمنة

الزعتر يعد من الأعشاب الطبيعية الغنية بقدر عالي من مضادات الأكسدة ومنها الكيرستين الذي يعمل على محاربة الجذور الحرة مما يقلل من الإصابة بالسرطان.

وقد بينت بعض الدراسات الطبية أن الزعتر يساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة التي تكون ناتجة عن الجذور الحرة ومن بينها الأورام السرطانية وغيرها.

الفوائد العامة للسمسم

بذور السمسم تعد من العناصر الغنية بنسبة عالية من الزيوت الطبيعية قد تصل غلى 60% حيث أنه يحتوي على قدر عالي من الأحماض الدهنية ومنها حمض اللينولييك والذي تصل نسبته إلى حوالي 45% في بذور السمسم إضافة إلى حمض الأولييك الذي يصل لحوالي 40% إضافة إلى البروتين الذي يشكل حوالي 25% من بذور السمسم وغيرهايتواجد في زيت السمسم أيضًا العيد من مضادات الأكسدة الهامة ومنها مادة السيسا مين ومركب السيسامولين وغيرها.

إضافة إلى ذلك فالسمسم يعد من العناصر الهامة الغنية بالكثير من الفيتامينات مثل فيتامين ب1 وفيتامين ب6 وفيتامين ب3 مما يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

إضافة لذلك فالسمسم يعد أحد البذور الهامة التي تحتوي على قدر عالي من المغنسيوم مما يساهم في انخفاض معدل ضغط الدم.

دور السمسم والزعتر في التخلص من الالتهابات

يعتبر فوائد الزعتر المطحون مع السمسم في التخلص من الإصابة بالالتهابات التي تصيب الجلد كثيرة وخصوصًا عند إضافة زيت الزيتون إلى خليك الزعتر والسمسم ووضعه على أي مكان ملتهب في الجسم لعلاج لدغات الحشرات أو التخلص من الآلام التي يمكن أن تصيب المفاصل وغيرها.

حيث أن الزعتر تتواجد به الكثير من العناصر الهامة التي تساهم في التخلص من الالتهابات التي تصيب المفاصل كما أنه مفيد في حالات النقرس ولذلك فيمكنك استعماله كخلطة موضعية للتخلص من الالتهابات أو تناوله بشكل مباشر للتخلص من بعض الأمراض التي تصيب الجسم مثل النقرس.

وصفة الزعتر مع السمسم

هناك وصفة رائعة من الزعتر والسمسم إضافة لبعض المكونات الأخرى تعد غنية بالفيتامينات اللازمة لصحة الإنسان والتي تزيد من فوائد الزعتر المطحون مع السمسمومكوناتها كالتالي:

المكونات

كوب من الزعتر الجاف. 5 ملاعق من الفستق المطحون. نصف كوب من السمسم المحمص. ملعقتان من السماق. ملعقتان من الكمون. ملعقة من الكزبرة الناشفة. القليل من الملح.

طريقة التحضير والاستعمال

اخلطي جميع المكونات السابق ذكرها في طبق عميق إلأى أن تمتزج بشكل تام.

ضعيها بداخل برطمان من الزجاج يكون جاف ونظيف.

تناولي منها ملعقة بشكل يومي

سوف تشعرين بمزاقها الطيب إضافة إلى أنها سوف تمد جسمك بالعناصر الطبيعية والفيتامينات اللازمة لصحة الجسم.

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