فوائد الزعتر للاطفال

معروف الزعتر أنه من الأعشات التي لها استخدامات علاجية طبيعية ولكن ما هي فوائد الزعتر للاطفال وهل هو آمن عليهم أم لا وما العمر المناسب لتقديمه للأطفال بالإضافة إلى كيفية استخدامه وتقديمه للطفل.

ما هو الزعتر

بين موقع المواطن أن الزعتر وهو الاسم المشهور به بين الشعوب يمتلك اسم علمي آخر وهو thymus vulgaris.

أن الزعتر وهو الاسم المشهور به بين الشعوب يمتلك اسم علمي آخر وهو thymus vulgaris. هو أحد انواع السلالة النباتية الشفوية ويمتلك خواص تجلعه يعيش لسنوات طويلة دون أن يتلف أو يفقد احد من عناصره الغذائية.

تتميز اشجارة أنها عبارة سيقان رفيفة وشديدة الصلابة لانها خشبية تشبة الأسلاك قصيرة تمتلك أوراق صغيرة وبيضوية الشكل ذات لون أخضر رمادي.

طعمه لاذع وحار بشكل أكبر من طعم الأوريجانو كما انه يمتاز برائحة عطرية تشبة الكافور والصنوبر وقريبة من النعناع او القرنفل.

أفضل الفصول السنوية التي يترعرع بها الزعتر هو أوائل الصيف وفيها يصبح زهور الزعتر وردية اللون ثم تتحول إلى اللون الأرجواني ثم الرمادي عند إتمام النضج.

ينمو هذا النبات في المانطق الحارة وهي الاستوائية ويمتلك الكثير من الانواع والتي يصل عددها إلى أربعمائة نوع من الزعتر أشهرهم الزعتر البري والصوفي والهجين.

أهمية الزعتر للأطفال

من أهم فوائد الزعتر للاطفال هو أن عندما يتناوله الطفل يصبح يمتلك قدرة على التفكير والفهم بشكل أكبر لأنه يعزز من القدرات العقلية والذهنية.

هو أن عندما يتناوله الطفل يصبح يمتلك قدرة على التفكير والفهم بشكل أكبر لأنه يعزز من القدرات العقلية والذهنية. يقوي مشروب الزعتر أو مزج الزعتر مع الاطعمة قدرة الطفل على الحركة وخاصة الأطفال الذين يعانون من خلل واضطراب في الأداء الحركي حيث انه يعالج الكساح.

يستخدم الزعتر من القدم في علاج الأمراض التنفسية التي تصيب الأطفال مثل السعال او التهاب الشعب الهوائية لأنه طارد للبلغم ومخفف لأعراض الحمى وموسع للقصبات الهوائية فهو علاج فعال للربو.

يحمي الجهاز الهضمي من حدوث اضطرابات به تتمثل في القيء نتيجة وجود طفيليات بالمعدة او مغص أو إسهال نتيجة وجود الديدان المعوية.

تناول الزعتر من قبل الاطفال يحمية من تسوس لأسنان والتهابات اللثة وتقرحاته.

علاج سريع المفعول لألتهاب المفاصل لدي الأطفال والذي ينتج من الإصابة بالكساح.

من تمتلك طفل لديه داء الثعلبة في رأسه عليها بتطبيق الزعتر لأانه يقوي من فروة الرأس ويعزز من صحة وإنتاج بصيلات شعر جديدة ويفضل دمجه مع القيلل من زيت اللافندر او إكليل الجبل.

الزعتر غني بفيتامين أ والكاروتينات التي تلعب دور هام في تقوية العيون وأجزائها لذلك فهو يساعد الشخص على الرؤية بشكل واضح كما انه يقلل من احتمالية الإصابة بإعتام العين وضمور البقعي.

يعمل الزعتر عندام يقدم للأطفال على تعزيز عمل جهاز المناعة وهذه من اهم فوائد الزعتر للاطفال حيث يقي الطفل من الإصابة بنزلات البرد.

فوائد الزعتر العامة

تناول الزعتر ينقيالجسم من السموم والوسائل السامة لأنه يجعل الطفل يتردد على دورة المياة لأنه مدر قوي للبول.

الزعتر له دور فعال في خفض معدلات الكوليسترول الضار في الدم وهذا يترتب عليه تغذية القلب والشرايين بالأكسجين اللازم مما يحمي الأوعية الدموية والشرايين من الإصابة بالأمراض التي تستهدفها.

الزعتر غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسبب في إصابة الفرد بالأورام السرطانية.

الزعتر يعتبر علاج فعال لمشاكل الجهاز الهضمي المتمثلة في ألم المعدة ومغصها وحرقة فم المعدة وتكون الغازات التي تتسبب في عدم الراحة.

يمد الزعتر الجسم بالألياف الغذائية والمنجنيز والنحاس والحديد.

تناول الزعتر المغلي والمحلى بالعسل الأبيض يزيد من الرغبة الجنسية لدى الطرفين حيث يزيد من قوة الانتصاب عند الرجل.

يمكن دمج الزعتر الجاف أو الاخضر في نظام غذئ صحي من أجل خفض الدهون التي توجد في منطقة الخصر والبطن فهو قادر على حرق الدهون وبالتالي فقدان الاوزان.

كيفية إعداد مشروب الزعتر

من أجل الحصول على فوائد الزعتر للاطفال أو الكبار فيجب تحضير الزعتر من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات

زعتر. ماء. عسل.

التحضير

يتم إحضار أوراق الزعتر أو استخدامه في صورة مجففة ووضعه في كوب ماء في قدر ويرفع على النار المتوسطة لحين إتمام غليانه.

ثم نتركه يغلي لمدة خمس دقائق ثم يرفع من على النار ويوضع عليه ملعقة عسل أبيض للتحليه.

ثم يتناول ثلاث مرات باليوم مرة منهم يفضل تناولها قبل النوم لتهدئة الاعصاب وتهدئة نوبات السعال.

طريقة تحضير مشروب الزعتر البارد

هذا المشروب يمكن استخدامه للحصول على فوائد الزعتر للاطفال في علاج التهاب الحلق وذلك من خلال اتباع الآتي:

المكونات

زعتر. ماء. عسل.

التحضير

يتم وضع كوبين من الماء في قدر ويرفع على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان ثم يترك لمدة عشرون دقيقة ويوضع أوراق الزعتر ثم يوضع غطاء على القدر ويترك المزيج حتى يفقد حرارته.

ثم يتم وضع عسل على المشروب ويفرغ في زجاجه ويحتفظ به داخل الثلاجة لحين استخدامه لتهدئة السعال والتهاب الحلق يمكن استخدامه لمدة ستين يوم دون أن يفقد خواصه العلاجية.

نصائح قبل استخدام الزعتر

بالرغم من وجود فوائد الزعتر للاطفال وللكبار إلا أن هنا بعض المواقف التي يجب ان نتجنب تناول الزعتر خلالهاوهي كالآتي:

امتلاك الشخص لرد فعل تحسسي تجاة سلسلة نباتات الاوريجانو وهي السلالة الشفوية يجب ان يبتعد عن تناول الزعتر لتقليل أعراض التحسس.

الزعتر يتسبب في زيادة سيولة الدم لذلك من يتناول أدوية لتمنع تخثر الدم وتجلطه عليه بالابتعاد عن تناول الزعتر لأنه يتسبب في تفاقم مشكلة النزيف.

من ينوي القيام بعملية جراحية عليه بالابتعاد عن الزعتر لمدة أربعة عشر يوم قبل العملية الجراحية من أجل التحكم في مستويات ضغط الدم وسيولة الدم.

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