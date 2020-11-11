فوائد الفاصوليا الحمراء

لابد من دمج الخضار في الوجبات الرئيسية اليومية من اجل إمداد الجسم بالعناصر الغذائية وفوائدها مثل فوائد الفاصوليا الحمراء التي نحصل عليها عندما يتم تناولها كوجبة أو اكثر كل اسبوع.

نبذة عن الفاصوليا الحمراء

اوضح موقع المواطنأن الفاصوليا الحمراء هي أحد انواع الخضراوات التي تنتشر في الأسواق وخاصة العربية حبوبها تأخذ شكل الكلى البشرية يتدرج لون الفاصوليا الحمراء ليبدأ من اللون الاحمر الباهت وصوصلاً إلى الأحرم القاتم المقترب من البنفسجي.

تحتوي الفاصوليا الحمراء على حوالي أربعة عشر بالمائة من الرطوبة في كل حبه منها وهذا يعتبر من اهم ما نحصل عليه منفوائد للفاصوليا الحمراء للجسم، لكي نحصل عليها ربما نجدها في شكل ملعبات أو فاصوليا حمراء مجففة ومحفوظة في أكياس مغلقة.

نسب مكونات حبة الفاصوليا

من أجل التعرف على فوائد الفاصوليا الحمراء لابد من التعرف على مكونات كل حبة فاصوليا حمراء والتي وضحتها الدراسات العلمية على مائة جرام من الفاصوليا الحمراء والتي اثبتت الآتي:

الماء شغلت نسبة كبيرة جدًا حيث أنها بلغ حجم الماء في بذور الفاصوليا الحمراء حوالي 66.56 جرام.

اما البروتين فقد حصل على مقدار 8.62 جرام من إجمالي مائة جرام بالفاصوليا حمراء.

وبالنسبة للسرعات الحرارية التي وجدت في مائة جرام فاصوليا حمراء فقد بلغت حوالي 126 سعر حراري.

تعتبر الفاصوليا الحمراء خالية من الدهون لان نسبتها بها ضئلية جدًا لم تتعدى الجرام بل هي 0.5 جرام.

الكربوهيدرات بها عالبة حيث شغلت 22.67 جرام من إجمالي مائة جرام فاصوليا حمراء.

أما السكريات فهي 0.32 جرام من مقدار مائة جرام فاصوليا حمراء.

الألياف وصلت إلى 7.4 جرام عند بحث مائة جرام فاصوليا حمراء.

أما بالنسبة للمعادن فقد وجد الحددي بمقدار 2.92 جرام والكالسيوم 28 ملي جرام والفسفور 141 ملي جرام والمغنسيوم 45 ملي جرام كل هذه المقادير في مائة جرام فاصوليا حمراء.

كما وجد النحاس بنسبة لا تتعدى النصف ملي جرام وهي 0.241 ملي جرام وبوتاسيوم 401 ملي جرام في حين الزنك سجل مقدار 1.06 ملي جرام والصوديوم 220 ملي جرام جميع المقادير السابقة لكل مائة جرام.

وبفحص الفيتامينات التي توجد في مائة جرام فاصوليا حمراء وجد أنها غنية بفتامين ج والذي يسجل 1.2 ملي جرام وفيتامين ب1 والذي وصل حجمه بالفاصوليا الحمراء إلى 0.159 ملي جرام.

فيتامين ب2حقق رقم 0.058 من الملي جرامات من إجمالي مائة جرام فاصوليا حمراء.

فيتامين ب 3 بلغ حوالي 0.575 ملي جرام ف حين ان فيتامين ب 6 وصل إلى 0.119 ملي جرام اما بالنسبة لفيتامين هـ وك فقد بلغوا 0.03 ملي جرام و8.4 ميكروجرام على الترتيب.

كما وصل حجم السيلينيوم 1.2 ميكرو جرام والفولات 129 ميكرو جرام في كل مائة جرام فاصوليا حمراء.

أهمية تناول الفاصوليا الحمراء.

تناول الفاصوليا الحمراء يساعد على تكوين الصفائح الدموية التي تساعد على تجلط الدم في حالة وجود جروح أو القايم بعمليات جراحية.

من اهم ما نحصل عليه من فوائد للفاصوليا الحمراء هي أنها تجعل العظام تنمو بشكل افضل وبصحة أقوي.

هي أنها تجعل العظام تنمو بشكل افضل وبصحة أقوي. الفاصوليا الحمراء تقي الدماع من الإصابة بضمور الخلايا مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض ذهنية وإدراكية.

لابد من تناول الفاصوليا الحمراء من قبل الحامل من أجل الحصول على فوائد الفاصوليا الحمراء في حماية الطفل من التشوهات بفعل وجود حمض الفوليك بها.

في حماية الطفل من التشوهات بفعل وجود حمض الفوليك بها. تقي الجهاز الهضمي من الأمراض بفعل قدرتها على التوازن بين البكتيريا الضارة والنافعة وتعزيز إنتاج البكتريا النافعة مما يساعد على الحفاظ على صحة القولون وتقليل احتمال الإصابة بسرطان القولون.

تناول الفاصوليا الحمراء أو ما يتسخرج من أوراقها من قبل مرضى السكر يساعد على تقليل معدلات السكر في الدم.

وجود المركبات الفينولية في الفاصوليا الحمراء مثل مركبات الكاتيشين جعل من أهم فوائد الفاصوليا الحمراء هي تقليل الالتهاب.

هي تقليل الالتهاب. يعتبر فقدان الوزن من فوائد الفاصوليا الحمراء في حالة تناولها ناضجة من قبل الأشخاص الذين يريدون فقدان أوزانهم بفعل أنها تمنع الجهاز الهضمي من امتصاص الكربوهيدرات التي توجد في الاطعمة.

مدى فاعلية تناول الفاصوليا الحمراء

يجب التعرف على مدى تأثير الفاصوليا الحمراء في أجسامنا لمعرفة من اين تأتي فوائد الفاصوليا الحمراء التي يمكن الاستفادة منها بمجرد تناول الفاصوليا ودخول عناصرها الغذائية إلى اجسامنا وهي كالآتي:

من الطبيعي أن الجميع يعرف المعادن التي توجد في الفاصوليا الحمراء نسبتها كبيرة حيث أن في حالة تناول مائة جرام من الفاصوليا الحمراء فإننا نستفيد بحاول أربعة عشر بالمائة فسفور من إجمالي احتياجات الجسم من هذا المعدن.

أما بالنسبة للمنغنيز الذي يحتاجه الجسم فيمكن الحصول على نسبة اثنان وعشرون بالمائة من إجمالي الاحتياج في حالة تناولوا مائة جرام فاصوليا حمراء وبالتالي نستطيع أن نعزز من قوة الجهاز العصبي لدينا على مدار اليوم.

أما النحاس والبوتاسيوم والحديد والمعنيسيوم الذي يحتاجه الجسم على مدار اليوم فبتناول مائة جرام فاصوليا حمراء نستطيع أن نحصل منها على أحد عشر بالمائة واثنى عشر بالمائة وعشرة بالمائة على الترتيب.

تناول كمية مناسبة من الفاصوليا الحمراء تساعد الجسم على الحصول على فيتامين ب9 وهو حمض الفوليك وفيتامين ك من النوع فايلو كوينون بنسبة ثلاثة بالمائة من اجمالي احتياج الجسم من فيتامين ك.

أما بالنسبة للألياف الغذائية فإنها تمد الجسم بحوالي ثلاثة عشر بالمائة من إجمالي ما يحتاجه الجسم من الألياف الغذائية اليومية.

وجود المركبات الكيميائية النباتية في الفاصوليا الحمراء جعل تناولها له فوائد عديدة يحصل عليها الجسم بفعل وجود مركب الفلافونيد والبوليفينول ومضادات الأكسدة.

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