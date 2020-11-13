فوائد الفلفل الرومي للشعر

الفلفل الرومي معروف بفوائده، فما هي فوائد الفلفل الرومي للشعر وكيف يستخدم فهو يساغد في حل حميع مشاكل الشعر.

الفلفل الرومي

يعرف الفلفل الرومي بإسم الفلفل الحلو وهو من عائلة الفلفل، وهو شكله مثل الجرس يتميز الفلفل الرومي بأن له نكهة ذات مذاق حلو ومنشأ زراعة الفلفل الرومي فى أمريكا الجنوبية والمكسيك.

الفلفل الرومي منه عدة ألوان الأحمر، الأصفر، البرتقالي، والأخضر وجميع هذه الألوان فى بداية نموها تكون ذات لون أخضر لأنها تكون غير ناضجة وعندما تنضج فإن كل منها يتميز إلى لونها.

الفلفل الرومي يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي، فيتامين أ، فيتامين ب6، فيتامين ك، حمض الفوليك، ويحتوي أيضا على مواد مضادة للأكسدة والمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم

ما هي فوائد الفلفل الرومي للشعر

الفلفل من الخضروات ومفيد للجسم بصفة عامة كما أنه أيضا مفيد للشعر ومن خلال موقع المواطن نوضح أهم فوائده كالاتي:

يتميز الفلفل الرومي بأنه مصدر للسيليكون الطبيعي الذي يساعد على نمو الشعر.

يساعد عصير الفلفل الرومي على تنشيط الدورة الدموية فى جميع أجزاء الجسم وخاصة فروة الرأس مما يساعد على تنشيط بصيلات الشعر للنمو

له دور فعال فى علاج تساقط الشعر وتخليص الشعر من المواد الضارة مثل الداي هيدرو تستوستيرون.

يتميز الفلفل الرومي بأنه يحتوي على فيتامين c الذي يساعد على امتصاص الحديد فى خلايا الشعر وينشط وصول الأكسجين لهذه الخلايا.

يمنع تقصف الشعر أو الاطراف.

فوائد زيت الفلفل الرومي للشعر

زيت الفلفل الرومي يتم استخلاصه من الفلفل الرومي ويستخدم فى مستحضرات التجميل للعناية بالشعر.

يتميز زيت الفلفل الرومي بأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامينات ب المركبة ومنها فيتامين ب1، ب2، ب3، ب5، ب6، ب9، فيتامين أ، فيتامين E، فيتامين سي، كما أنه يحتوي على العديد من المعادن الأساسية مثل الزنك ، و النحاس، البوتاسيوم، المنجنيز، ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحد من تلف وتقصف الشعر وكذلك يحتوي على الأحماض الدهنيه الأساسيه.

زيت الفلفل الرومي له العديد من الفوائد للشعر كالاتي:

يساعد على ترطيب الشعر ويمنع جفافه و يمنع آثار أشعة الشمس وما تسببه المستحضرات الكيميائية.

يساعد على نمو الشعر ويمنحه نعومة ولمعان ويجعل الشعر يستعيد حيويته وصحته.

يقوي بصيلات الشعر وبالتالي يحد من تساقطه ويساعد على نموه.

يقاوم الصلع ويساعد على نمو بصيلات جديدة فى الأماكن الخالية فى فروة الرأس.

يخلص الشعر من الحكة والقشرة.

يعالج الفطريات والحساسية التي تصيب فروة الرأس.

يتخلص من مشاكل الشعر المختلفة مثل الخشونة، الشعر المجهد، الضعيف الخفيف، والمتقصف.

يحسن من إفراز المواد الزيتية فى فروة الرأس بإنتظام.

طريقة استخدام الفلفل الرومي للشعر

بعد أن ذكرنا فوائد الفلفل الرومي للشعر نوضح كيفية استخدامه للشعر

المكونات

عدد واحد ثمرة من الفلفل الرومي. كميه مناسبه من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تقطيع ثمرة الفلفل إلى قطع صغيرة.

نضيف زيت الزيتون ونضع الخليط فى برطمان ونغلقه جيدا.

نضع البرطمان فى مكان مظلم بعيد عن الشمس وذلك لكى يمنع تأكسد زيت الزيتون والفلفل.

نترك الخليط لمدة أسبوع إلى عشرة أيام ثم نفتح البرطمان ونقوم بتصفية الزيت.

يستخدم الخليط حمام زيت للشعر حيث يتم تدليك فروة الرأس وأطراف الشعر.

نترك الزيت على الشعر لمدة 2 إلى 3 ساعات مع تغطية الشعر بمنشفة دافئة.

يغسل الشعر بالشامبو والماء.

طريقة أخرى لاستخدام الفلفل الرومي للشعر

المكونات

عدد واحد ثمرة من الفلفل الأخضر كميه مناسبه من زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو وزيت الخروع.

طريقة التحضير

يتم تقطيع الفلفل إلى قطع صغيرة.

نضيف زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الخروع الى الفلفل الاخضر.

نضع الخليط في برطمان ونتركه لمده أسبوع إلى 10 أيام.

يتم تصفية الخليط ووضعه على الشعر لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

يتم غسل الشعر بالشامبو والماء.

فوائد الفلفل الرومي للشعر مع زيت الزيتون

يساعد الفلفل الرومي مع زيت الزيتون من ظهور الشعر الأبيض، ويزيد من نعومة الشعر، ويقلل من الأمراض التى تصيب الشعر وتؤثر على الشعر، يغذي فروة الرأس ويجعله صحي وقوي.

من أفضل علاج مشاكل الشعر استخدام الزيوت الطبيعية بدلا من استخدام المستحضرات التجميلية وهذه الزيوت مثل: زيت الأركان، زيت الأفوكادو، زيت الليمون، زيت النعناع، وزيت الزيتون البكر، وزيت إكليل الجبل.

فوائد الفلفل الرومي للجسم

يقلل من آلام الروماتيزم.

يساعد فى تقوية الأغشية الأنفية وبالتالي يحد من نزيف الأنف.

يساعد فى علاج حب الشباب وآثار الحبوب.

يقلل من أمراض الجهاز التنفسي.

يقلل من مستوى الكوليسترول فى الدم.

يحتوي على المغنيسيوم والذي يقلل من قرحة المعدة.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وبالتالي يعالج كثير من مشاكل البشرة.

يحتوي مواد مضاد للبكتيريا وبالتالى يحد من الإصابة بالسرطان.

يقلل من آلام المفاصل.

له دور في خسارة الوزن.

طريقة استخدام الفلفل الرومي مع زيت الشعر

عدد 4 ثمرات من الفلفل الألوان مقطعة إلى قطع صغيرة.

وضع الفلفل الملون فى زجاجة زيت الشعر وتغطية الزيت بالفلفل تماما.

وضع زجاجة الزيت فى مكان معرض للشمس لمدة 10-12 يوم.

يتم رج الزجاجة كل يوم ونضعها فى مكان دافئ بعد أن تغرب الشمس.

نفتح الزجاجة بعد 10 أيام وندلك بها فروة الرأس.

نترك خليط الزيت على الرأس لمدة 3 إلى أربع ساعات ونتجنب وضع اي كيس على الرأس حتى لا يتسبب فى غلق مسام فروة الرأس.

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