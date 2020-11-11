فوائد الكزبرة الخضراء

يبحث الكثير من الأشخاص عن فوائد الكزبرة الخضراء لجسم الإنسان وما دورها في الوقاية من الأمراض حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة جسم الإنسان بشكل عام.

الكزبرة الخضراء

الكزبرة الخضراء نوع من أنواع النباتات الرائعة التي تستخدم في الطهي وهي تعد من النباتات المشهورة كثيرًا في جميع البلدان على مستوى العالم وتوجد الكثير من فوائد الكزبرة الخضراء للجسم بشكل عام.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن أهم فوائد الكزبرة الخضراء لجسم الإنسان ووقايته من الأمراض وذلك في السطور التالية.

فوائد الكزبرة الخضراء

هناك العديد من الفوائد الصحية التي ينفرد بها الكزبرة عن غيرها من أنواع الخضروات الأخرى ومن أهم فوائد الكزبرة الخضراء ما يلي:

تقليل معدل ضغط الدم

أن تناول نبات الكزبرة يساعد كثيرا من خلال جعل أيونات الكالسيوم تتفاعل مع بعضها ويساعد هذا الأمر في ضبط معدل ضغط الدم لدى الكثير من المصابون بارتفاع ضغط الدم حيث أن هذا التفاعل له دور هام في التقليل من توتر الأوعية الدموية بجسم الإنسان.

يقلل من معدل الكولسترول الضار

الكزبرة تحتوي على العديد من الأحماض المختلفة ومنها حمض اللينوليكوحمض البالمتيكوحمض الاسكوربيك وجميع هذه الأحماض تعتبر مفيدة كثيرًا في خفض معدل الكوليسترول الذي يتواجد في مجرى الدم والذي يسبب خطر وضرر سلبي على صحة الإنسان بشكل عام.

يساعد على تنظيف الكلى

أوراق الكزبرة الطازجة تحتوي على عناصر كثيرة مفيدة فيالتخلص من السموم القوية وتساعد على تنقية الدم والأنسجة وأعضاء الجسمكما أنها غنيةبجميع الفيتامينات والمعادن

اللازمة للوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر أو السكري أو الأمراض السرطانية بشكل عام.

يعالج الإسهال

توجد بعض الزيوت الرئيسية الهامة التي تتواجد في الكزبرة الخضراء والتي يوجد لها دور هام في تنظيم عمل الكبد مما يقلل من افصابة بالإسهال لدى الكثير من الأشخاص.

يعالج تقرحات الفم

تحتوي الكزبرة الخضراء على عناصر مطهرة قويةتعرف باسم سيترونيلول إضافة إلىالكثير من المكونات التي يوجد لها خصائص مضادة للجراثيم مما يساعد في التخلص من التقرحات والالتهابات التي يمكن أن تصيب الفم.

يخلص من رائحة الفم الكريهة

الكزبرة يتواجد بها الكثير من العناصر الطبيعية الرائعة التي تعد مضادة لوجود الجراثيم في الفم ولذلك تعد من أفضل الحلول للتخلص من رائحة الفم الكريهة التي تنتج عن تكون الجراثيم في الفم.

وقاية العينين من الأمراض

تملك الكزبرة الكثير من المعادن الهامة منها الفوسفور والفيتامينات مثلفيتامين أ وفيتامين سي إضافة إلى مضادات الأكسدة، وكل هذه العناصر تساعد على الوقاية من اضطرابات الرؤية لدى الإنسان إضافة إلى تقليل الضغط على العين بشكل كبير.

كيفية الوقاية من مشاكل المعدة بتناول الكثبرة

يمكن تناول نبات الكزبرة الطازج أو الكزبرة الجافة بعد غليها في كوب من الماء مضاف له معلقة واحدة من العسل الأبيض و يتم تناولها بعد وجبة طعام دسمه ويمكنك تناولها أيضًا قبل النوم .

ولكن هناك بعض الدراسات التي حذرت من الأفراط في تناول هذا المشروب حيث أنه يمكن أن يسبب نوبات من الإسهال لكن بإمكانك شرب كوب صغير في اليوم حتى نستفيد من فوائدها في علاج مشاكل الهضم ويمكنك أيضًا إضافتها إلى العديد من الأطعمة عند الطهي مما يعطي نكهة طيبة للطعام ويفيد الجسم بشكل عام.

القيمة الغذائية لنبات الكزبرة الخضراء

هناك العديد من فوائد الكزبرة الخضراء إضافة إلى القيم الغذائية التي يملكها نبات الكزبرة فكل 100 جرام من الكزبرة الخضراء تحتوي على العناصر الآتية:

البروتين حوالي 2.13جرام.

الكالسيوم حوالي 67 مليجرام.

الزنك حوالي 0.5 مليجرام.

الفولات يقدر بحوالي 62 ميكرو جرام.

النحاس 0.225 مليجرام

السيلينيوم 0.9 ميكروجرام

فيتامين ج حوالي 27 مليجرام

فيتامين ب1 0.067 مليجرام

فيتامين ب2 بنسبة تصل إلى 0.162 مليجرام

فيتامين ب3 1.114 مليجرام

فيتامين ب6 بنسبة حوالي 0.149 مليجرام.

الحديد حوالي 1.77 مليجرام

المغنيسيوم 26 مليجرام

الفسفور 48 مليجرام

البوتاسيوم 521 مليجرام

الصوديوم حوالي 46 مليجرامات

الدهون 0.52 جرام

الكربوهيدرات 3.67 جرام

الألياف الغذائية 2.8 جرام

السكريات حوالي 0.87 جرام

الكالسيوم 67 مليجرام

فيتامين أ 337 ميكروجرام

فيتامين هـ 2.5 مليجرام

فيتامين ك 310 ميكروجرامات

الماء حوالي 92.21 مليلتر

السعرات الحرارية حوالي 23 سعر حراري.

أضرار الكزبرة الخضراء

بالرغم من فوائد الكزبرة الخضراء إلا أن هناك بعض الأشخاص ممن يعانين حساسية تجاه بعض أنواع الطعام قد تسبب لهم بعض المشاكل الصحية مثل الشرى وانتفاخ الوجه والحلق ولكن لا توجد معلومات موضحة وكافية عن مدى أمان تناولها بنسب علاجية.

وقد سجلت حالة لامرأة كانت تتناول الكزبرة بكميات كبيرة أصيبت بالإسهال الشديد واكتئاب وتوقف بالدورة الشهرية وأعتام بالعين وألم في المعدة.

ومن الجدير بالذكر أن تناول ما يزيد على 200 مليلتر من نبات الكزبرة لمدة سبع أيام يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

ولكن من ناحية درجة أمانها على النساء الحوامل أو المرضعات فلا توجد البيانات الكافية التي توضح هذا الأمر ولذلك يجب الابتعاد عن الإفراط في تناولها اثناء هذه الفترات حتى لا تؤدي إلى مشاكل صحية للأم وللطفل.

محاذير استهلاك الكزبرة

تناول الكزبرة بكميات كبيرة قد يؤدي إلى الإصابة بالنزيف لأنه يمكن أن يبطيء من عملية تحثر الدم كما أنها قد تزيد من خطر النزيف أثناء الجراحة او بعدها إن تم تناولها بكميات عالية.

ولذلك إن كنت على وشك إجراء جراحة يكون عليك أن تقوم بالتوقف عن تناولها لمدة أسبوعين على الأقل قبل إجراء الجراحة حتى لا تؤثر سلبيًا على صحتك.

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