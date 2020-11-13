فوائد الكزبرة المطحونة للتسمين

تستخدم الكزبرة للتسمين والتنحيف، ما هي فوائد الكزبرة المطحونة للتسمين وكيف تستخدم، فتختلف استخدامها للتسمين أو التنحيف، ولكنها معروفة بفوائدها المتعددة للجسم.

الكزبرة المطحونة

هي نوع من أنواع النباتات الخضراء الورقية والتي تتميز بأن رائحتها طيبة وتتميز بنكهتها المميزة التي تستخدم فى الطعام لكى تعطي نكهة، يتم استخدامها خضراء كما هي أو يتم تجفيفها وطحنها واستخدامها في شكل بذور جافة.

فوائد الكزبرة لا تعتمد فقط على استخدامها كنهة بل أنها أيضًا تستخدم للتنحيف والتسمين، حيث أن الكزبرة الخضراء تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، فيتامين سي كما أنها تحتوي أيضا على حمض الفوليك.

أما بالنسبة الكزبرة المطحونة الجافة فهي تحتوي على البوتاسيوم والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة كما أن كلا النوعين من الكزبرة خالية من الدهون لا تحتوى على أى مكونات ضارة بالجسم.

فوائد الكزبرة المطحونة للتسمين

تتميز الكزبرة أنها تحتوي على أهم عنصر من المعادن الغذائية وهو الحديد الذي يزيد من إنتاج كرات الدم الحمراء وبالتالي ترتفع نسبة الهيموجلوبين فى الدم مما يساعد على تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم وتغذية الخلايا والأنسجة.

ويتم استخدام الكزبرة للتسمين حيث تناول كل يوم 2 ملعقة صغيرة من الكزبرة بعد الأكل ثلاث مرات فى اليوم لمدة شهر أو أكثر فإنه يساعد على زيادة الوزن.

تتميز الكزبرة بينما تحتوي على حمض الفوليك والعديد من الفيتامينات التي تساعد على مد الجسم بالطاقة اللازمة وتنشيط الدورة الدموية وتزيد من نشاط الجسم وحيويته وتساعد على زيادة الوزن وذلك خاصة أنها لا تحتوي على أي دهون ضارة بالجسم.

فوائد الكزبرة الخضراء العامة للجسم

لقد تعرفنا على فوائد الكزبرة المطحونة للتسمين نوضح من خلال موقع المواطن فوائد الكزبرة العامة ويتم استخدام الكزبرة في الوجبات عند تحضيرها وتزيينها بالكزبرة فإنها تعطي طعم لذيذ ورائع ومذاق حلو كما أنها أيضا تفيد الجسم كالآتي:

لها دور فى تقليل مستوى السكر فى الدم خاصة لمرضى السكر، وذلك بسبب أنها تنشط إفراز الأنسولين فى الجسم.

تستخدم كمضاد للإلتهابات فتقضي على بكتيريا السالمونيلا وما تسببه من أمراض فى الجسم.

تساعد على تخلص البطن من والانتفاخات والتقلصات كما أنها تساعد فى تحسين عملية الهضم.

يحد من التهابات المسالك البولية.

تقلل من مستوى الدهون الثلاثية الضارة التي تسبب تصلب الشرايين والأوردة.

تحتوي الكزبرة على المغذيات النباتية و مركبات الفلافونيدات التي يمكن استخدامها و تناولها اثناء الدورة الشهرية حيث أنها تقلل من أعراض الدورة وتريح الجسم.

تحتوي على الحديد والمغنيسيوم.

تستخدم فى علاج مشاكل البشرة والجلد حيث أن استخدام الكزبرة مع الكركم يعالج البثور السوداء والبقع الداكنة.

تستخدم كمضاد حيوي لعلاج تقرحات الفم واللثة.

تتميز الكزبرة بأنها تحتوي على فيتامين ك الذي يقوي الذاكرة ويساعد على تنشيط خلايا المخ.

تزيد من مستوى الكولسترول الجيد فى الجسم والذي يعرف ب HDL.

تقلل من الآلام الروماتيزمية حيث أن غلى بذور الكزبرة مع الماء ثم تصفيتها وشربها يساعد على التخفيف من الآلام المصاحبة.

الكزبرة لها فوائد فى الجنس حيث أنها تعمل على إسترخاء الأعصاب و بالتالي إزالة التوتر مما تساعد فى نجاح العلاقة الزوجية.

فوائد الكزبرة للتنحيف

تناول الكزبرة يساعد على تخليص الجسم من الوزن الزائد وذلك لأنها تحتوي على الألياف الغذائية التي تعطي الشعور بالشبع مما يؤدي إلى تناول كميات قليلة من الطعام كما أنها تساعد على تخلص الجسم من الماء الزائد، عن طريق إخراجه في شكل بول.

تساعد في تحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء وتساعد على تخلص المعدة من الانتفاخات.

طرق أخرى لزيادة الوزن

تعرفنا على فوائد الكزبرة المطحونة للتسمين مع أنها تساعد على زيادة الوزن كما أنه يوجد أيضا عدة طرق أخرى تساعد على زيادة الوزن ومن هذه الطرق:

الزبيب: إن الزبيب هو أحد أنواع الفواكه المجففة ويحتوي على سكر الجلوكوز والفركتوز وبالتالي يساعد على زيادة الوزن حيث أن يتم تناول مقدار 3 ملعقة كبيرة من الزبيب قبل الافطار وبعد العشاء أو قبل الذهاب إلى النوم فإنه يساعد على زيادة الوزن أو من الممكن تناول عصير الزبيب الأسود وذلك بنقع نصف كوب من الزبيب طوال الليل ثم يتم ضربه فى الخلاط الكهربائى صباحًا ثم تصفيته وتناوله مرتين إلى ثلاث مرات فى اليوم، ويجب الإنتظام على هذه الطريقة لمدة 30 يوم أو أكثر للحصول على أفضل النتائج.

العسل الطبيعي: العسل معروف منذ القدم بأن له العديد من الفوائد ومن أهمها زيادة الوزن سواء كان العسل الأبيض أو العسل الأسود و ذلك أن كل منهما يحتوي على السكر والذي يساعد على فتح الشهية حيث أن العسل غني بالحديد الذي يساعد على تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية ويعالج فقر الدم ويتم استخدام العسل بتناول 3 ملاعق كبيرة من العسل يتم إضافتها إلى كوب من اللبن ويتم تناولها كل يوم صباحا ومساء وسوف يزداد وزن الجسم بشكل ملحوظ بعد مرور 30 يوم وعند الاستمرار على هذه الوصفه فإنه سوف يزداد وزن الجسم كما أن العسل مفيد للجسم فهو يساعد على مد الجسم بالطاقة اللازمة لذلك يفضل دائما تناول العسل على وجبة الإفطار.

الحلبة الخضراء: تناول الحلبة يساعد على زيادة الوزن وذلك من خلال تحضير وصفة طبيعية باستخدام 2 ملعقه صغيره من الحلبه إضافتها إلى كوب ونصف من الماء ووضعها فى إناء على النار وتركها تغلي لمدة ثلاث دقائق ثم يتم تصفيتها وإضافة 2 ملعقة من العسل الأبيض إلى الحلبة وتحليته وتناول 3 كوب فى اليوم بعد كل وجبة لزيادة الوزن.

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