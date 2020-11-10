فوائد الموز

الموز الفاكهة التي تتميز بمذاق رائع لا يقارن بأي نوع آخر من أنواع الفاكهة، هذا بالإضافة إلى فوائد الموز العديدة للشعر والبشرة وللجسم ولصحة جسم الإنسان بشكل عام.

الموز

الموز هو أحد الفاكهة الاستوائية المشهورة بالعديد من دول العالم، كما أنه يحتل الترتيب الأول من بين الفاكهة من حيث الاستهلاك، فهي من الفاكهة المفضلة للعديد من الأشخاص، كما أنه من أنواع الفاكهة الموجودة بالأسواق طوال أشهر العام.

والموز يتميز بطعمه الحلو ونكهته المميزة، ولهذا فيتم استخدامه في صنع العديد من وصفات الحلويات وأيضًا المشروبات، وسوف يقوم موقع المواطن اليوم بتقديم لنا العديد من فوائد الموز الهامة والضرورية.

فوائد الموز

الموز يستطيع أن يقوم بالتقليل من الإسهال، فالقيام بإعطاء الموز الأخضر المسلوق للأطفال المصابين بالإسهال يمكنه أن يقلل عدد مرات الإسهال.

كما أن إضافة رقائق الموز إلى السائل الذي يتغذى عليه المرضى الذين يعتمدون على الأنبوب في الغذاء يكون سبب التقليل من الإسهال لديهم.

هذا بالإضافة إلى أن وجود البوتاسيوم والماء بالموز قادرين على تعويض الجسم ما فقده أثناء إصابته بالإسهال.

ومن فوائد الموز الهامة هو قدرته على الصفير من الصفير الذي يعاني منه الأطفال المصابين بالربو، وهذا ما قد أكدت عليه العديد من الدراسات.

الهامة هو قدرته على الصفير من الصفير الذي يعاني منه الأطفال المصابين بالربو، وهذا ما قد أكدت عليه العديد من الدراسات. ولهذا فمن الضروري أن يقوموا الأطفال المصابين بالربو والذين يعانوا من الصفير من تناول الموز بشكل يومي، فهو قادر على أن يقضي على الصفر ولكن لا يمكنه أن يعالج الربو.

كما أن تناول الموز يمكنه أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والعمل على تنظيم وظائفه، وهذا بسبب احتواء الموز على نسبة عالية من الماء والألياف.

الموز يمكنه أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطانات، وهذا ما قد أشارات إليه العديد من الأبحاث العلمية.

فوائد الموز للبشرة

أن الموز يحتوي على نسبة ممتازة من البوتاسيوم، ولهذا فدائمًا ما يكون الخيار الأمثل لترطيب البشرة الجافة، فهو قادر على أن يمنحها النضارة والنعومة التي تحتاج لها.

ويمكن الحصول على هذا من خلال استخدام الموز في صنع قناع بالمنزل من الموز المهروس جيدًا، ووضعه على البشرة وتركه لمدة ثلاثون دقيقة، ومن بعدها يتم إزالته باستخدام الماء الدافئ.

الموز من الفاكهة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وفيتامين E وفيتامين C، وجميع هذه الفيتامينات يمكنها أن تعزز من صحة البشرة.

كما أن هذه الفيتامينات يمكنها أن تزيد من تألق وتوهج البشرة، بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يقوم بإزالة كمية كبيرة من الزيوت الزائدة الموجودة بالبشرة.

هذا بالإضافة إلى أن الموز يعد مقشر طبيعي ممتاز للعديد من أنواع البشرة، أما بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية يمكنهم أن يقوموا باستخدام الموز كقناع.

وهذا عند القيام بصنع هذا القناع من الموز المهروس والعسل الطبيعي وعصير الليمون الطازج.

يطلق على الموز اسم البوتكس الطبيعي، فهو قادر على أن يقوم بقتال مغذيات التجاعيد، كما يمكنه أن يقوم بإزالة بقع التقدم في العمر.

يستطيع الموز أن يمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بالوجه، وهذا من خلال القيام باستخدامه كقناع على البشرة، وهو عبارة عن موز وعصير الليمون ولبن الزبادي.

يستطيع الموز أن يقوم بعلاج الحبوب التي تظهر بالبشرة، وهذا يرجع إلى أن الموز وأيضًا قشور الموز يحتويان على العديد من الخصائص المضادة للبثور والحبوب.

كما يمكن أن يتم استخدام لب الموز ووضعه على الحبوب مباشرة، ليقوم لب الموز بتخفيف الالتهاب والبكتريا التي تصاحب ظهور هذه الحبوب.

كما يمكن أن يتم صنع قناع الموز للوجه من الموز المهروس والكركم والعسل، فهذا القناع قادر على تفتيح لون البشرة وترطيبها، بالإضافة إلى تقليل من ظهور حب الشباب.

ومن فوائد الموز للبشرة هو قدرته على تفتيح البقع السوداء التي قد تظهر على البشرة، ويقوم بتوحيد لونها، وهذا من خلال القيام بهرس حبة موز ووضعها على الوجه.

فوائد الموز للشعر

الموز يستطيع أن يقوم بعلاج الشعر التالف، فالموز يعتبر مكيف طبيعي للشعر، ومن الممكن أن يستخدم الموز للشعر عند القيام بهرسه مع القليل من الحليب وجوز الهند.

ويتم فرده على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف وتركه على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ومن بعدها غسله بالماء الدافئ ونوع الشامبو المناسب له.

الموز يحتوي على العديد من الفيتامينات المختلفة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وأيضًا نسبة عالية من الرطوبة.

ولهذا فقد يكون الحل الأفضل لتوفير الإشراق والبريق للشعر، ولهذا فدائمًا ما يستخدم في تصنيع العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر.

كما أن الموز يستخدم في علاج حالات تساقط الشعر، فمن المعروف أن القشرة هي السبب الأساسي في تساقط الشعر.

كما أن القشرة قد تكون سبب في إصابة فروة الرأس بالحكة الشديدة، كما أن القشرة تظهر عندما يتعرض الشعر للجفاف الشديد.

ويعد الموز من أنسب الحلول للقضاء على هذه المشكلة، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الرطوبة والتي يمكنها أن تقوم بعلاج جفاف الشعر، وبالتأكيد القضاء على تساقط الشعر.

محاذير استخدام الموز

من الممكن أن يتسبب الموز في إصابة بعض الأشخاص بالصداع النصفي، وهذا في حالة تناوله بكميات كبيرة.

كما أن الموز يحتوي على نسبة من السكر من الممكن أن تكون سبب في إصابة الأطفال الصغار بتسوس الأسنان، في حالة إهمال تنظيف الأسنان.

كما أن الموز من الأطعمة الممنوع تناولها بالنسبة للأشخاص المصابون بالحساسية ضد اللاتكس.

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