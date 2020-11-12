فوائد تناول الخس لصحة الجسم

يبحث الكثير من الأشخاص وخصوصًا محبي الخضروات الورقية عن فوائد تناول الخس لصحة الجسم بشكل عام حيث أن الخس يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم.

الخس

يعتبر الخس من الخضروات الورقية التي يتم استهلاكها في المطبخ وخصوصًا عند القيام بإعداد بعض أنواع السلطات أو السندوتشات السريعة وغيرها مما يجعله من أهم أنواع الخضروات التي تتمتع بشعبية كبيرة في جميع بلدان العالم.

والخس من الخضروات التي تتواجد لها أصناف متنوعة مثل الخس الروماني والخس الآيسبرغ الذي يعتبر من الأكثر انتشارًا في العالم إضافة إلى الخس البري ولكن يعد أكثر الأنواع الغنية بالفيتامينات هو الخس الروماني مقارنة بغيره.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن فوائد تناول الخس لصحة الجسم بشكل عام إضافة إلى أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن الخس وذلك في السطور القادمة.

فوائد تناول الخس لصحة الجسم

يوجد الكثير من الفوائد للخس بالنسبة للجسم بشكل عام وسوف نوضحها لكم بشكل أكثر تفصيلاً عبر الآتي:

تقوية صحة العينين

يحتوي الخس على الكثير من مضادات الأكسدة منها فيتامين أ وفيتامين سي التي تساعد بشكل كبير في وقاية العينين من أي أمراض حيث أن نقص هذه الفيتامينات في الجسم يمكن أن يتسبب في حدوث سماكة بقرنية العين إضافة إلى الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين أو الإصابة بالزرق وغيرها.

وعندما تتناول الخس فإنه يساهم في الوقاية من حدوث هذه الأمراض وخصوصًا لدى كبار السن.

تقوية العظام

يعتبر الخس من المصادر الغنية بفيتامين ك الهام جدًا للحفاظ على صحة العظام والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام كما أنه يعد من الفيتامينات الهامة التي تساعد على التئام الجروح والتخلص من الكدمات وأثارها إضافة إلى الوقاية من الأمراض التي تصيب العظام بشكل عام.

كما أن الخس يعد من الخضروات التي تحتوي على الكالسيوم الذي يساعد في الحفاظ على الهيكل العظمي للإنسان بهيئة سليمة.

محاربة السرطان

قد بينت بعض الدراسات الطبية أن صبغة الكلوروفيل الخضراءالتي توجد في الخضروات الورقية مثل الخس تساهم كثيرًا في الحد من خطر الاصابة ببعض الأورام السرطانية منها سرطان القولون.

كما أن هناك دراسات أخرى تفيد بأن تناول نظام غذائي قليل الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضريزيد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.

ومضادات الأكسدة وفيتامين سي إضافة إلى فيتامين أ تساهم في السيطرة على نمو الخلايا السرطانية وتحد من انتشارها في أجزاء الجسم كما أنها تساعد على حماية الخلايا والحمض النووي من الإصابة بأي خراب أو تلف.

إضافة إلى ذلك فالخس مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على خفض خطر الاصابة بكل من سرطان الرئة والجلد والبروستاتا والمبيض والثدي بصفة خاصة.

تعزيز المناعة

الخس يحتوي على الكثير من العناصر الهامة وأهمها مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين وفيتامين أ وفيتامين سي مما يساعد على الوقاية من الالتهابات التي تكون ناتجة عن نقص المناعة إضافة إلى ذلك تساعد في الحفاظ على صحة الجلد.

إضافة إلى هذا الأمر فيعتبر الخس من العناصر المفيدة التي تساهم في تنظيم الهضم والحصول على المغذيات من الأمعاء بشكل صحيح مما يساعد في مقاومة البكتيريا الضارة التي تتسبب في الإصابة بالأمراض.

إضافة لذلك فالخس يحتوي على فيتامين سي الذي يلعب دور هام في الوقاية من الأمراض المناعية مثل نزلات البرد وأنفلونزا وغيرها ويقلل من الأعراض التي يمكن أن تنشأ عنها.

هام لمرضى السكري

يعد الخس من أهم أنواع الأطعمة التي تناسب مرضى السكري حيث أنه يعد منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات وقليل الدهون إلا أنه غني بالألياف مما يفيد المريض بالسكر كثيرًا ويضبط معدلات سكر الدم.

يعالج اضطراب النوم

يتميز الخس بالعديد من المواد الهامة التي لها القدرة الفعالة في التخلص من الأرق واضطراب النوم بشكل كبير كما انه يعد أحد الخضروات الهامة التي كان يتم استعمالها منذ القدم لتساعد على الاسترخاء لأنها تعتبر غنية بقدر عالي من معدن البوتاسيوم.

حماية الجهاز الهضمي

الخس يحتوي على الألياف الطبيعية كما أنه يحتوي على السيليلوز مما يساهم في حماية الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء بشكل كبير.

إضافة إلى هذا الأمر فلا يتوقف دور الألياف على ذلك بل يمتد إلى تخليص الجسم من معدل الأملاح الصفراء في الجسم مما يحمي المرارة من الإصابة بالأمراض.

فوائد الخس للأطفال

الخس يعد من أهم الخضروات التي يجب تقديمها إلى الطفل حيث أنها تمد جسم الطفل بالفيتامينات والمعادن اللازمة للنمو بشكل صحي ولذلك يوصى الأطباء بتقديم الخضروات الورقية بشكل عام إلى الأطفال ومن بينها الخس نظرًا لأنه من الخضروات الغنية بالقدر الكافي لحاجة الطفل من الفيتامينات والمعادن

فوائد الخس لتنحيف الجسم

يعتبر الخس الأحمر تحديدًا من الأطعمة المناسبة للتخسيس حيث أنه يحتوي على قدر منخفض من السعرات الحرارية ولذلك يمكنك إضافته إلى النظام الغذائي الخاص بكي مما يساعد في إنزال الوزن.

أضرار الخس

من المعروف أن الخس يوجد له العديد من الأنواع المختلفة ومعظمها يحتوي على قدر عالي من السوائل فمن الصعب أن يتناول الشخص كميات كبيرة تؤدي إلى مشاكل صحية له ولكن هناك بعض الأنواع التي يتم حصادها مبكرًا مثل الخس البري التي يمكن أن يسبب تناولها بكميات عالية بعض الأعراض الغير مرغوبة مثل اضطرابات في نبضات القلب أو الشعور بتعرق أو مشاكل عند التنفس أو الإصابة بدوخة وغيرها.

إضافة إلى هذا الأمر لن يتم التأكد من مدى أمان الخس على الحوامل او المرضعات ولذلك يفضل الابتعاد عن تناول الخس البري في هذه الفترة

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