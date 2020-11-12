فوائد ماسك الخميرة للبشرة

الكثير من الأشخاص يريدون التعرف على فوائد ماسك الخميرة للبشرة بشكل عام حيث أن الخميرة تحتوي على الكثير من العناصر الهامة التي تفيد في علاج مشاكل البشرة والتخلص من الأمراض.

الخميرة

تعد الخميرة من المواد الطبيعية الهامة التي تدخل في صنع المعجنات إضافة إلى الكثير من الصناعات الأخرى مثل الصناعات الطبية وغيرها حيث أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الهامة المفيدة لصحة الإنسان بشكل عام وصحة الجلد بشكل خاص.

فهي تحتوي على فيتامين ب2 وفيتامين ب6 وعنصر البوتاسيوم والكثير من مضادات الأكسدة وغيرها مما يجعلها حل مناسب للتخلص من بعض الأمراض التي تصيب البشرة مثل الأكزيما أو بعض الالتهابات وغيرها.

ولذلك سنوضح لكم عبلر هذا المقال على موقع المواطن فوائد ماسك الخميرة للبشرة بالإضافة إلى طريقة عمل ماسك الخميرة والكثير من الأمور الهامة عن الخميرة سوف تجدها في السطور القادمة.

فوائد ماسك الخميرة للبشرة

الخميرة توجد لها الكثير من الفوائد الهامة للبشرة بشكل عام فهي تحنوي على الكثير من العناصر التي تساعد على تغذية البشرة ومن أهم فوائد ماسك الخميرة للبشرةما يلي:

الخميرة تعد من العناصر الطبيعية التي يكون لها دور فعال في الحفاظ على جمال البشرة حيث أنه تعد أحد المواد التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة منها فيتامين ب12 والكثير من المعادن والأحماض الأمينية مما يساعد في التخلص من الأمراض.

فهي تساعد في مكافحة الأمراض الجلدية مثل الدمامل والإصابة بحب الشباب والتخلص من الحروق السطحية والجروح التي يمكن أن تصيب البشرة بشكل متكرر.

كما انه تعد أحد المواد الهامة التي تقلل من نمو البيكتريا على البشرة وتساعد في دعم خلايا الدم البيضاء إضافة إلى هذا الأمر فقد أثبتت بعض الدراسات الطبية أن الخميرة لها دور فعال في التخلص من المضاعفات الضارة التي يمكن أن تنتج من الإصابة بسرطان الجلد.

ويمكن استعمال الخميرة في العديد من الاستعمالات التي تساهم في الحصول على بشرة نضرة خالية من الحبوب والبثور إضافة إلى قدرتها على تنظيف البشرة بشكل جيد ومنع تكون الرؤوس السوداء على البشرة وغيرها الكثير.

ماسك الخميرة لعلاج البشرة الدهنية

يعد ماسك الخميرة أحد الماسكات الجيدة التي تساعد على التخلص من حب الشباب الذي يظهر على البشرة الدهنية ويسبب الكثير من الإزعاج ويمكنك صنعه عبر الخطوات التالية:

المكونات

القليل من الخميرة. القليل من بيروكسيد الهيدروجين.

طريقة التحضير والاستعمال

اخلطي المكونات السابق ذكرها جيدًا في طبق صغير.

ضعيها على البشرة ووزعيها جيدًا واتركيها لحوالي عشرون دقيقة.

اغسليها بالماء الدافئ أو ماءالبابونج.

جففي وجهك جيدًا.

يمكنك تكرارها مرة في الأسبوع لكي تصلي إلى أفضل نتيجة.

قناع الخميرة مع العسل للبشرة

الخميرة مع العسل لها دور رائع في تنظيف البشرة وجعلها ضرة ومشرقة ويمكنك صنع خليط الخميرة والعسل كالتالي:

المكونات ملعقة من الخميرة. ملعقة من العسل. ملعقة من عصير الليمون. ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستعمال

امزجي مكونات الوصفة جيدًا في طبق صغير.

ضعيها على بشرتك ثم وزعيها جييدًا على البشرة.

اتركيها إلى حوالي نصف ساعة على البشرة.

ثم قومي بتدليكها وأزيليها عن البشرة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ثم ضعي الكريم المرطب المفضل لكي.

كرري هذا الماسك مرة أسبوعيا وسوف تشعرين بنتائج رائعة على بشرتك.

ماسك الخميرة لتغذية البشرة

تتواجد في الخميرة الكثير من الفيتامينات الرائعة المغذية للبشرة ويمكنك صنع قناع من الخميرة للاستفادة بفوائد ماسك الخميرة للبشرة بخطوات بسيطة كالتالي:

ثلاثون جرام من الخميرة الطازجة. ملعقة من الحليب الطازج

طريقة التحضير والاستعمال

اخلطي المكونات التي سبق ذكرها في وعاء صغير جيدًا إلى أن تمتزج المكونات.

ضعيها على بشرتك ووزعيها بشكل جيد.

اتركيها على البشرة لحوالي ربع ساعة فقط.

اغسليها بواسطة الماء الدافيء.

استعملي كريم لترطيب البشرة من نوع جيد.

يمكنك تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع لكي تصلي إلى نتائج رائعة على بشرتك.

نصائح هامة قبل استعمال الخميرة

لكي تستفيدي من فوائد ماسك الخميرة للبشرة يجب ان تتعرفي على بعض النصائح الهامة وهي كالتالي:

لا يفضل استعمال الماء الساخن في غسل البشرة بعد ماسك الخميرة حتى لا يشكل ضرر على بشرتك ويكون من الأفضل استعمال الماء الدافئ أو الفاتر.

إن كنتي تريدين التخلص من تصبغ البشرة بإمكانك إضافة بيروكسيد الهيدروجين للوصفة ليساعدك في هذا الأمر.

يجب استعمال مكونات طازجة حتى لا تؤذي بشرتك وتحصلي على أعلى مفعول.

لا تقومي بتخزين خليط الخميرة لفترات قبل استعماله حتى لا تتسببين بحساسية على بشرتك.

إن شعرتي بأي شيء غير مرغوب أو ظهور أي أثر جانبي مثل الحكة أو الاحمرار يجب التوقف عن استعماله حتى لا تؤذي الجلد.

العناصر الغذائية في الخميرة

بعد أن تعرفنا فيما سبق على فوائد ماسك الخميرة للبشرة يجب أن نتعرف على أهم العناصر الغذائية التي تتواجد في الخميرة وفوائدة كلا منها بالنسبة للبشرة وهي كالتالي:

الخميرة يوجد بها قدر عالي من البوتاسيوم الذي يساهم في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

يتواجد بها حمض الفوليك الذي يساعد في التخلص من الحبوب لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقتل البكتيريا الضارة.

يحتوي على فيتامين ب 1 الذي يخلص البشرة من البقع الداكنة التي تتواجد على البشرة ويقلل من التجاعيد بشكل كبير.

يوجد بها فيتامين ب3 أو النياسين والذي ينعم الجلد ويمنحه مظهر صحي ورطب بشكل كبير ويخلص من أثر الحبوب ويعالجها نهائيًا.

تحتوي على فيتامين ب2 أو ما يعرف بالرايبوفلافين والذي يساعد في التخلص من بعض المراض الجلدية مثل الأكزيما والتهابات البشرة ويساعد على تجديد خلايا البشرة.

يتواجد بها فيتامين ب 6 المفيد جدًا لخلايا البشرة ويساعد على منع تكون الحبوب المزعجة على البشرة.

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