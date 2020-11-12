فوائد مغلي الكزبرة الجافة

الكزبرة الجافة كانت تستخدم منذ القدم كمشروب يعالج الكثير من المشاكل الصحية ولكن الكثير يغفل عن فوائد مغلي الكزبرة الجافة ويسأل عنها من اجل تناول هذا المشروب لتعزيز صحته الجسمانية.

ما هو نبات الكزبرة

شرح موقع المواطن وقدم تعريف لنبات الكزبرة وخاصة المجفف بذوره والذي يحمل اسم علمي coriandrumsativum l حيث قال الموقع أنها نبته من السلالة الخيمية والتي تزرع وتجمع طوال العام في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.

يوجد اختلاف بسيط بينها وبين البقدونس وهو رائحتها عطرية وبذورها كروية أو شبة بيضوية تتميز بطعمها الحمضي الذي يتشابه مع نبات الميرمية بالإضافة إلى احتواء الكزبرة على زيوت أساسية ودهنية.

العناصر الغذائية التي توجد في الكزبرة المجففة

لابد من التعرف على مكونات الكزبرة الجافة من أجل معرفة مدى الاستفادة من فوائد مغلي الكزبرة الجافة التي سوف نحصل علية بفحص مائة جرام من الكزبرة الجافة فقد وجد الآتي:

احتل البوتاسيوم المركز الأول ضمن مكونات مائة جرام كزبرة جافة لأنه ظهر بمقدار 1276 ملي جرام.

أن السعرات الحرارية بها مثلت حوالي 298 سعر حراري.

اما الكالسيوم فقد وجد بداخل الكزبرة الجافة بقدر 709 ملي جرام.

الفسفور وجد بها بحجم 409 ملي جرام اثناء فحص مكونات مائة جرام كزبرة جافة.

أما معدن المغنسيوم فقد شغل حوالي 330 ملي جرام من إجمالي حجم الكزبرة الجافة الذي تم فحصه.

والماء حصلت على مقدار وصل إلى 8.86 ملي لتر.

اما الكربوهيدرات فشملت اكثر من النصف من اجمالي مكونات الكزبرة الجافة حيث وجدت بمقدار 54.99 جرام.

ثم أخذت الألياف الترتيب التالي للكربوهيدرات وهذا بفعل وجودها بحجم 41.9 جرام من إجمالي مائة جرام كزبرة جافة.

اما السيلينيوم فقد ظهر في مائة جرام كزبرة جافة بمقدار 26.2 ميكرو جرام.

وحقق فيتامين ج حجم قدر بـ 21 ملي جرام في مائة جرام كزبرة جافة.

والدهون تبين أنها توجد بها بحجم 17.77 جرام.

يمكننا الحصول على 16.32 ملي جرام من الحديد إذا تناولنا مائة جرام من الكزبرة الجافة.

أما البروتين فقد وجد بالمائة جرام كزبرة جافة بمقدار كبير وصل إلى 12.37 جرام.

معدن الزنك سجل مقدار 4.7 لكل مائة جرام من الكزبرة الجافة.

ثم يليه فيتامين ب3 الذي وجد بقدر 2.13 ملي جرام في كل مائة جرام كزبرة جافة.

اما المنغنيز فقد تم قياس حجمه فوجد انه لم يتعدى 1.9 ملي جرام.

معدن النحاس شغل حوالي 0.975 ملي جرام من إجمالي مائة جرام كزبرة جافة.

وظهر فيتامين ب2 بحجم 0.29 ملي جرام من خلال فحض مائة جرام كزبرة جافة.

أما فيتامين ب1 فسجل أقل مقدار وهو 0.239 ملي جرام من إجمالي مائة جرام كزبرة جافة.

فوائد الكزبرة الجافة

في حالة تناول الكزبرة الجافة في شكل مشروب ساخن فإننا نحصل على فوائد مغلي الكزبرة الجافة والتي تتمثل في الآتي:

إدخال مضادات أكسدة وفيرة للجسم قادرة على مهاجمة ومقاومة الجذور الحرة التي هي أساس الأصابة بالأورام السرطانية.

بالإضافة إلى تخلصنا من الإلتهابات بفعل وجود مضادات احادية التربين والجيرانيول والكيرسيتين والتوكوفيرول وهو فيتامين هـ.

تقديم للجسم جميع العناصر والمعادن الغذائية التي تساعد الجسم على النمو وتقوية جهاز المناعة وإصلاح التلاف ممن خلايا وأنسجة الجسم.

تناول كوب من مغلي الكزبرة يؤدي إلى تخثر الدم وضبط معدلات ضغط الدم وتقوية الاعصاب والعضلات وحماية القلب من الأمراض وتعزيز قوة وظائف المخ.

من أحد فوائد مغلي الكزبرة الجافة للجهاز الهضمي هو زيادة ليونة المعدة بفعل الألياف التي توجد بها مما يؤدي إلى التخلص من الإمساك.

للجهاز الهضمي هو زيادة ليونة المعدة بفعل الألياف التي توجد بها مما يؤدي إلى التخلص من الإمساك. يمكن تناول كوب مغلي من الكزبرة الجافة من أجل الحد من أعراض متلازمة القولون العصبي مما يساعد على عدم الشعور بتقلصات متكررة في البطن والتخلص من الغازات المتسببة في انتفاخ البطن.

فوائد اكتشفت لمغلى الكزبرة الجافة

من خلال الدراسات العلمية الحديثة التي أجريت على الكزبرة الجافة لتثبت مدى فوائد مغلي الكزبرة الجافة فقد استنتجت الدراسات الآتي:

تناول كوب من مغلي الكزبرة الجافة قادر على خفض معدلات السكر في الدم لذلك فهي مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني لذلك لابد من توخي الحذر من انخافض السكر بشكل كبير بجانب تناول المشروب مع ادوية السكر.

قادرة الكزبرة الجافة المغلية على حرق الدهون وخفض مستوى الكوليسترول الكلي والضار في الدم والدهون الثلاثية بالإضافة إلى إنها تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد كل هذا يتم بفعل إنتاجها للأحماض الصفراء التي تتفاعل مع الكوليسترول الضار وتطرده في البراز على شكل ستيرول.

من المعروف أن الكزبرة تمتلك رائحة عطرية بالتالي من الممكن استخلاص زوت عطرية من بذورها المجففة واستخدامها في مهاجمة وقتل البكتيريا وفطريات الخميرة.

تنبيهات لمستخدمي مغلي الكزبرة الجافة

على من يتناول أدوية من أجل خفض معدلات الكوليسترول في الدم مثل الكابتوبريل والإنالابريل واللوزارتان عليهم بالانتباه إلى كميات مغلي الكزبرة الجافة لأنه يتفاعل مع هذه الأدوية ويزيد من انخفاض مستويات الضغط في الدم.

من الممكن استخدام مغلي الكزبرة الجافة بدلاً من المهدئات وإن لزم الامر لتناول تلك المهدئات فيجب الإعتدال في كميات الكزبرة الجافة لأنها تسبب في زيادة فقدان الاتزان والميل إلى النوم لفترات طويلة.

نصائح لمن يتناول مغلي الكزبرة الجافة

إذا كنت من الأفراد التي تعاني من رد فعل تحسسي تجاه الشيح أو الكراوية أو الشبت أو الشمر أو اليانسون فيجب أن تتجنب تناول هذا المشروب لأنه يتسبب في هياج تحسسي تصاب به.

يجب التوقف عن تناول مشروب الكزبرة الجافة الساخن قبل التوجه لإجراء عملي جراحية بأسبوعين من أجل قدرة الأطباء على السيطرة على مستويات السكر والضغط اثناء العملية.

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