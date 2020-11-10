فوائد وأضرار النظام الغذائي النباتي

المواطن - محمد داوود- جدة

قد يلجأ بعض أفراد المجتمع إلى اتباع النظام الغذائي النباتي لتخفيف الوزن والابتعاد عن الدهون الناتجة من تناول اللحوم والوجبات السريعة وغيرها، ولكن هل هناك أي انعكاسات غير صحية للنظام الغذائي النباتي؟

النظام الغذائي النباتي 6 مستويات

تقول استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك لـ”المواطن”: النظام النباتي يعتمد على عدم تناول منتجات اللحوم والدواجن والأسماك، وكل أكل الفرد يعتمد على الخضراوات النباتية فقط، وهناك (6) تصنيفات للنباتيين وهي:

النظام الغذائي النباتي الصرف وهو الذي لا يتناول اللحوم، والدواجن، والأسماك، وكل مشتقات الحيوانات بما فيها البيض، ومنتجات الحليب، والجيلاتين. النظام الغذائي شبه النباتي، إذ يعتبر الفرد نفسه نباتيًا، على الرغم من أنه يتناول بعض المنتجات الحيوانية. نباتي الألبان والبيض، وهو الذي لا يتناول الأسماك، والدواجن، واللحوم، ولكنه يتناول البيض، ومشتقات الحليب. نباتي الألبان وهو الذي لا يتناول الأسماك، والدواجن، واللحوم، والبيض، ولكنه يتناول مشتقات الحليب. نباتي البيض وهو الذي لا يتناول الأسماك، والدواجن، واللحوم، ومشتقات الحليب، ولكنه يتناول البيض. المتمثل بالنباتيين، ويتناول جميع الأطعمة بما فيها الأسماك والدواجن، ولكنه لا يتناول اللحوم الحمراء.

تقليل الكوليسترول الضار

وبينت أن هناك سلبيات وفوائد للنظام النباتي يتمثل في عدم حصول النباتي على (٥) عناصر وهي: البروتينات، فيتامين (ب – 12)، والحديد، والزنك، وأوميغا – 3، أما الفوائد فنجد أن النباتيين يتناولون كميات أقل من مصادر الدهون المشبعة، والكولسترول، بالإضافة إلى حصولهم على كميات كافية من بعض الفيتامينات، والمعادن، والألياف، مما ينتج عن ذلك عدة فوائد منها التقليل من الكولسترول الضار، خفض ضغط الدم، إنقاص الوزن، وتقلل هذه الفوائد من احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة.

وجبات الكربوهيدرات النشوية

وتنصح الدكتورة مبارك الأشخاص الذين يتبعون النظام النباتي بالحرص على تناول الفواكه والخضراوات، وتناول الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات النشوية مثل البطاطس، والأرز، والمكرونة وغيرها، وتناول مشتقات الحليب، أو بدائلها، تناول البقول، والبازلاء، والعدس، والمكسرات.

الحرص على اختيار الدهون غير المشبعة، مثل: زيت الزيتون، وزيت دوار الشمس، وغيرهما، وتجنب الدهون المشبعة، مثل: الزبدة، والسمن، وغيرهما، التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والملح، والسكر، مثل الكريمة، والشوكولاتة، والبسكوت، والمثلجات، والكيك، وغيرها حيث إنها فقيرة بالقيمة الغذائية.

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