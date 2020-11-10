فوائد واضرار القهوة على الجسم

قد يرغب الكثيرون من محبي القهوة في معرفة فوائد واضرار القهوة على الجسم، ولاشك أن فوائدها للجسم متنوعة وعديدة، ولكن بشرط تناولها باعتدال، فتناولها بإفراط يؤثر سلبًا على صحة الجسم.

القهوة

القهوة هذا المشروب الساحر، ذائعة الصيت وواسعة الانتشار في جميع دول العالم، هذا المشروب المفضل والمحبب للجميع، والتي تتميز بطعمها اللذيذ ورائحتها الزكية، ومن الجدير بالذكر أن القهوة لها العديد من الأنواع، ولكل نوع منها مذاقه المميز، ومن الأنواع الشهيرة للقهوة: القهوة العربي، القهوة التركي، والقهوة الأمريكية، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن لكل نوع من أنواع القهوة مناسبة خاصة بذلك النوع، ولكل نوع أيضًا طقوسه الخاص في تقديمه وتناوله عند غالبية الشعوب.

فوائد واضرار القهوة على الجسم

معظم الناس لا يعرفون عند الحديث عن القهوة سوى أضرارها فقط، أما الفوائد العديدة للقهوة فلا يعرفها إلا القليل من الناس، ولكن هناك بعض الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة قد أكدت على أن القهوة لها فوائدها الكثيرة التي تتمتع بها وتقدمها لصحة الإنسان، إلا أن الدراسات قد أثبتت أيضًا أن الإفراط في تناولها ربما يكون له آثارًا سلبية على صحة الإنسان أو بعبارة أخرى قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض.

فوائد القهوة لجسم الإنسان

كما ذكرنا سابقًا أن فوائد واضرار القهوة على الجسم عديدة، وسوف نبدأ في الحديث أولًا عن فوائدها، وفي الحقيقة أن القهوة تتمتع بالعديد من الفوائد، ومن خلال موقع المواطن نوضح هذه الفوائد ما يلي:

تساهم القهوة في الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل تليف الكبد، والسرطان.

تحتوي القهوة على عنصر “الكافيين” والذي يساعد على تنظيف الكبد وتخليصه من البكتريا والجراثيم والسموم، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به الكافيين كمسكن للآلام وخاصةً آلام الشقيقة أو الصداع النصفي.

تساعد القهوة على زيادة مستوى التركيز، كما تساهم أيضًا في تقوية الذاكرة.

تعمل القهوة على حماية العين من الإصابة بالكثير من الأمراض مثل مرض “العتامة” (والذي تصاب فيه عدسة العين بالإعتام)، وغيره.

يساعد تناول القهوة بانتظام بمعدل فنجان واحد يوميًا في حرق الدهون وبالتالي خسارة الوزن الزائد بشكل فعال. تحتوي القهوة على العديد من مضادات الأكسدة، لذلك نجد أن القهوة لها دور فعال في ضبط والتحكم في مستوى السكر في الدم،بالإضافة إلى ما سبق تقوم مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها القهوة بإصلاح ووقاية الجلد من الضرر، والتلف الذي يحدث بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

تقي الجلد من ظهور البقع الداكنة، والتجاعيد، والخطوط البيضاء.

تحمي القهوة جسم الإنسان من الإصابة بأمراض القلب.

تحتوي القهوة على مادة أو مكون يسمى العفص، هذه المادة تساعد على حماية الأسنان ومنع تسوسها.

للقهوة دور هام في تقوية الأوعية الدموية تحسين صحتها، بالإضافة إلى أنها تقلل من فرص التعرض للسكتات الدماغية.

للقهوة فوائد تجميلية عديدة، فهي تفيد في منح المزيد من النعومة للبشرة وتساعد على تفتيح لونها، ولها فوائد للشعر أيضًا حيث تساهم في التخلص من تقصف الشعر، وتُستخدم كصبغة طبيعية لشعر السيدات حيث تساهم في إخفاء الشيب خاصة للشعر البني.

تعمل على وقاية الجسم من تكوين الحصوات وتراكمها على المرارة.

أضرار القهوة

ما دمنا نتحدث عن فوائد واضرار القهوة على الجسم، وسوف نتناول الآن أضرارها، فيجب أن ننوه أن أضرار القهوة مرتبطة بالإفراط في تناولها وليس مجرد تناولها بكميات بسيطة أو لمرات قليلة وغير متكررة، أما أضرار الإفراط في تناول القهوة فهي :

تقوم القهوة برفع معدل الكوليسترول في الجسم، وذلك بسبب احتوائها على بعض المواد الكيميائية المضرة.

لا يجب أن تشرب المرأة الحامل القهوة حيث تمثل خطرًا على صحتها، فتناول المرأة الحامل للقهوة قد يتسبب في إصابتها ببعض الأمراض، وعليه ننصح المرأة الحامل بالامتناع عن شرب القهوة أثناء أشهر الحمل.

أحيانًا تؤدي القهوة إلى الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، وذلك لأنها تتسبب في صعوبة امتصاص الجسم للحديد.

في بعض الأوقات يتسبب الإفراط في تناول القهوة في الشعور بالتعب والإرهاق، والسبب في ذلك يعود لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين.

الإفراط في تناول القهوة يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وكذلك الشرايين، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من خلل جيني يتسبب في عدم قدرتهم على طرد الكافيين من أجسامهم.

قد تكون القهوة سببًا في الإصابة بهشاشة العظام، والسبب في ذلك أنها تؤثر بالسلب على نسبة الكالسيوم التي يحتوي عليها جسم الإنسان.

أحيانًا يؤدي شرب كميات كبيرة من القهوة إلى إصابة الجسم بالرعشة، وأيضًا الإصابة بالقلق والأرق، وأيضًا يتسبب الإفراط في تناولها إلى تعود الجسم عليها بسبب الكافيين الذي تحتوي عليه، حتى أن بعض الأشخاص قد يصل الأمر معهم إلى حد الإدمان.

يؤدي عدم الالتزام بالكميات بالمعقولة للقهوة إلى الإصابة بأمراض القولون، وكذلك الإصابة بالقيء والإسهال ومشاكل القولون العصبي.

يجب الحذر كل الحذر من شرب القهوة مع التدخين، ويعد الجمع بينهما أمرًا شديد الخطورة، حيث يؤدي هذا الأمر إلى الإصابة بسرطان الرئة.

أحيانًا تسبب المبالغة في شرب القهوة في الخفقان وسرعة دقات القلب، ونتيجة لذلك يصاب الجسم بالرعشة والوهن.

وفي النهاية لكل شيء مميزاته وعيوبه، فوائده وأضراره، والقهوة مثلها مثل كل شيء، ولكن فوائد واضرار القهوة على الجسم تتوقف على معدل تناولها، لذلك يجب تناولها باعتدال حتى نستطيع الحصول على فوائدها وتجنب أضرارها.

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