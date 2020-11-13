فوائد واضرار سلطة الملفوف

مما لا شك فيه أن طبق السلطة لابد منه وخاصة إذا أضيف له الملفوف ولكن يجب معرفة فوائد واضرار سلطة الملفوف من اجل تحديد ما إذا كان سوف يستفيد منه الجسم ام لا.

ما هي أهمية طبق السلطة

أوضح موقع المواطن أن لابد من تناول طبق من السلطة لخضراء المتعددة الألوان بجانب أي وجبة غذائية نتناولها وخاصة وجبة الغذاء من أجل إمداد الجسم بجميع الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن الغذائية والألياف للحد من التعرض إلى الإمساك أو بعض المضاعفات التي تحدث بسبب فقدان الجسم للعناصر.

مما يتكون الملفوف

يحتوي الملفوف على عناصر غذائية عديدة منها الماء التي توجد بمقدار ثلاثين ملي لتر وبروتينات وألياف وفسفور وبوتاسيوم ومغنسيوم وكالسيوم وصوديوم وزنك وحديد وفلوريد ونحاس ومنغنيز وسيلينيوم وفيتامين ج وب1 وب2 وب3 وب5 وب6 بالإضافة إلى الفولات وفيتامين أ وهـ وك والبيتا كاروتين.

فوائد سلطة الملفوف

يجب عند تناول طبق من سلطة الملفوف أن نعرف أن أجسامنا سوف تستفيد من هذا الطبق من خلال كمية وفيرة من الفيتامينات والاحماض التي تحمي الجسم من أمراض عديدة.

بمجرد الاعتياد على تناول طبق سلطة الملفوف فإننا نعمل على زيادة وتعزيز قوة جاهز المناعة لدينا.

بإمكان طبق سلطة الملفوف أن يعالج ويحمي المعدة من الإصابة بالتقرحات والإمساك بفضل الألياف التي توجد به.

احتواء الملفوف على الفيتامينات والمعادن جعل الطبق منه في شكل سلطة أحد الاطعمة الهمة لحماية الذهن من الإصابة بالأمراض الذهنية مثل الزهايمر لذلك لابد من تقديمه للمسنين.

على من يريد اتباع حمية غذائية تخص تخفيض الوزن وعلاج السمنة عليه بضرورة دمج طبق سلطة الملفوف إلى نظامه الغذائي لانه يساعد على حرق الدهون وتحوليها لطاقة وبالتالي يخسر الشخص اوزانًا.

مع تقدم العمر نلاحظ أن كبار السن يصابون بمرض اعتام عدسات العين وبالتالي لابد من اعطائهم وجبة من سلطة الملفوف لأنها تقلل من حدوث تلك المرض.

الملفوف إذا دمج مع الجزر والفلفل والطماطم في طبق واحد قادر على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالي حماية مرضى ضغط الدم المرتفع من الكوليسترول المترتفع الضار.

أضرار سلطة الملفوف

جميع المواد الغذاية التي تعطي فوائد في حالة الإفراط والإكثار منها تنقلب بالعكس فهي سلاح ذو حدين إذا استخدم بشكل طبعي فإننا نحصل على فوائدها وإذا استخدمت بشكل مفرط تحولت الفوائد إلى أضرار وهي كالآتي:

كثر تناول الملفوف يؤدي إلى تكوين غازات واصابة الشخص بالانتفاخ مما يشكل ضغط على البطن والشعور بعد الراحة.

تناوله بشكل مفرط مع بعض ادوية علاج السكر قد يتسبب في تفاقم مشكلة ارتفاع مستوى السكر بفعل ابطال مفول الادوية.

ممنوع تناوله من قبل السيدة التي ترضع طفلها بشكل طبيعي لأن الملفوف قد يتحل ويصل للحليب وبالتالي يصل إلى معدة الطفل ويؤدي إلى الانتفاخ وتكوين الغازات التي تؤلم الطفل.

يجب على مرضى الكبد والكلى والغدة الدرقية والنقرس أن يتجنبون تناول سلطة الملفوف لأنه قد يتسبب في زيادة أضرار تلك الامراض على الفرد.

نصيحة لابد من استشارة الطبيب قبل تناول الملفوف إذا كانت مريض سكر أو كلى أو كبد حيث يوافق الطبيب على تناوله طبقًا لحالتك الصحية كما أنه يصف له المقدار المناسب من المفلوف.

كيفية تحضير طبق سلطة الملفوف

بعد التعرف على فوائد واضرار سلطة الملفوف لابد من التعرف على طريقة إعدادها من اجل الحصول على كافة الفوائد وتجنب الأضرار وهي كالآتي:

المكونات

ملفوف. جزر. فلفل ألوان. ثوم. زيت ويتون. ليمون.

التحضير

نحضر الملفوف ونقوم بتنظيفه جيدًا بالماء والخل ثم نبد في تقسيم أوراقه بكل طولي.

ثم نحضر اكثر من ثمرة من الجزر ويتم تقطيعها إلى أصابع أو يتم فرمها بشكل يدوي لنحصل على شكل طويل من الجزر.

ونحضلا الفلفل الألوان ويتم تجزأته على شكل قطع طويلة.

ثم نحضر فصين من الثوم ويوضع عليهم القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

ثم يوضع كل هذا ويقلب جيدًا ثم يتم التناول.

نصائح قبل تناول انواع السلطات

بعد التعرف على فوائد واضرار سلطة الملفوف وكيفية إعداد طبق سلطة الملفوف هناك العديد من النصائح من أجل الحصول على طبق سلطة صحي وسليم:

لابد من تنظيف الخضراوات بشكل جيد لقتل البكتيريا واميكروبات عن طريق الماء والخل والملح.

لابد من تجزأة الخضراوات بشكل جيد وسليم ومتساوي في الحجم.

ضرورة انتقاء الخضراروات السليمة والغير فاسدة والطازجة.

من الأفضل عدم وضع ملح على السلطة وتناولها بشكل سريع بعد اعدادها منعًا من تفاعل الخضراوات سوياً وإنتاج بكتيريا تتسبب في أضرار معوية.

في حالة وضع الملفوف في طبق السلطة لابد من وضعه بشكل مناسب وغير مفرط تجنبًا لأضراره.

في حالة تقديم أطباق السلطات للاطفال لابد من وضع كمية مناسبة منها للطفل وتجنب إضافة أي شيء يتسبب في انتافخ بطن الطفل وتكوين غازات مؤلمة.

من الممكن تناول طبق السلطة تعويضًا عن وجبة كاملة فهو يمد الجسم بنفس العناصر الغذائية للجبة الكاملة بل وربما تكون العناصر النابعة من السلطة كبيرة.

إذا كانت المرأة الحامل وتريد تناول طبق من سلطة الملفوف عليها بتناول القليل منه منعًا من زيادة الشعور بالغثيان وتجنب انتفاخ البطن والضغط على المعدة بفعل الغازات.

لابد من اختلاف ألوان السلطة في الطبق الواحد من أجل زيادة الاستفادة والعناصر الغذائية وفي حالة تناولها من قبل الطفل فإنها تجعل المشهد مبهج كما يمكن وضع عصير الليمون بدلاً من الملح على جيمع انواع السلطات.

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