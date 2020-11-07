فوز مانشستر يونايتد ضد إيفرتون يُنقذ سولشاير من الإقالة

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول لـ مانشستر يونايتد فوزًا مهمًّا، اليوم السبت، بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي على إيفرتون بثلاثية لهدف.

وكانت تقارير صحافية إنجليزية، قبل مباراة اليونايتد وإيفرتون، قالت: إن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير سوف تتم إقالته، في حال خسر اليونايتد من فريق إيفرتون.

وجاء فوز اليونايتد اليوم على إيفرتون، ليُنقذ سولشاير من الإقالة، خاصة بعد الخسارة من فريق إسطنبول باشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة إيفرتون.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون:

وفي الشوط الأول من المباراة، بدأ إيفرتون بضغط هجومي سريع، حيث تمكن اللاعب البرازيلي بيرنارد من إحراز الهدف الأول لـ إيفرتون بالدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول مستغلًّا سوء التمركز لمدافعي مانشستر يونايتد.

ولم يستسلم مانشستر يونايتد وقاتل بكل قوة، لإحراز الهدف الأول، حتى نجح البرتغالي برونو فيرنانديز في إحراز هدف التعادل عبر ضربة رأسية قوية بالدقيقة الخامسة والعشرين. وعاد برونو فيرنانديز وأحرز الهدف الثاني لفريق مانشستر يونايتد بالدقيقة الثانية والثلاثين بطريقة جميلة. وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف. وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الفريقين، مع وجود بعض المحاولات من فريق مان يونايتد لإضافة الهدف الثالث. كافاني يُسجل أول أهدافه مع اليونايتد: ودفع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير باللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني، الذي تألق وأضاف الهدف الثالث لـ مان يونايتد ضد إيفرتون بالدقيقة الحادية والتسعين. وبعد نهاية مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد، أصبح رصيد مان يونايتد 10 نقاط بالمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 13 نقطة بالمركز الخامس. وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك معقل فريق إيفرتون في مدينة ليفربول الإنجليزية.

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