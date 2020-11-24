فيتوريا: كنا الأفضل.. وسنعود في نهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا أن فريقه النصر ظهر بشكل جيد ضد الهلال رغم الخسارة بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الهزيمة سيكون لها تأثير إيجابي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ديربي الرياض:

وانتهى ديربي الرياض الذي أُقيم على إستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز وصالح الشهري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة فيتوريا لمواجهة الهلال مجددًا في ديربي الرياض بالمباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فيتوريا يؤكد تفوق النصر:

وقال فيتوريا: “كنا الأفضل على مدار المباراة، سددنا 7 مرات على مرمى الهلال مقابل تسديدتين فقط لهم في الشوط الأول، كنا الأفضل بالفعل لكن بعض التفاصيل هي من صنعت الفارق، والاستحواذ كان لنا”.

وتابع: “كنت أريد تحقيق الفوز، ليس راضيًا على الخسارة بكل تأكيد، قاتلنا داخل الملعب، وبعض النقاط لا أريد الدخول في تفاصيلها هي من صنعت الفارق، سنواصل القتال وسنعود بعد 5 أيام في نهائي الكأس، ومباراة الدوري خسرناها وانتهت ويجب علينا التركيز جيدًا”.

انتقادات لحكم الديربي:

وانتقد فيتوريا التحكيم قائلًا: “كان لدينا ضربة جزاء مشابهة للركلة التي احتسب اليوم، في لقاء الشباب، والهدف الذي تم إلغاؤه لا أعرف مدى صحة القرار، سنتيمترات بين الخط الأزرق والأحمر، أنا مدرب ولا أريد الخوض في هذه الأمور، ليس من اختصاصي”.

وتابع مدرب النصر: “خسارة اليوم يجب أن يكون لها تأثير إيجابي على نهائي الكأس، وعلينا أن نعيد ما قدمناه أمام الهلال ولكن بشكل أفضل، الجميع شاهد الفريق أنه يستطيع تحقيق الفوز، وكنا نلعب أمام فريق كبير لديه لاعبون ذو خبرة عالية”.

وبشأن مستقبله مع النصر بعد هزيمته في 4 مباريات والفوز مرة واحدة هذا الموسم، قال فيتوريا: “أنا هنا، هذه الفترات تأتي دائمًا في كرة القدم، إذا كان هناك جماهير تريد رحيلي فهناك من يرغب في بقائي واستمراري في النصر، ومستعد للقاء الكأس من الآن”.

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